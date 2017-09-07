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Тамбов посетил председатель парламентской партии
Сегодня, 08:59
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На этой недели с рабочими визитом город Тамбов посетил депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Журавлёв. Депутат является председателем всероссийской партии «РОДИНА», членом Центрального штаба «Общероссийского народного фронта».
Алексей Журавлев призвал участников избирательного процесса к проведению абсолютно прозрачных и честных выборов в Тамбовской области. При этом председатель партии заявил о недопустимости использования административного ресурса в интересах отдельных кандидатов.
Так же Алексей Журавлев обратил свое внимание на состояние тамбовских дорог:
– Вас тут что, бомбили что ли? Часто бываю в других регионах, например в Воронеже. Там очень четко выстроен процесс замены дорожного покрытия. Если сняли часть полотна, то в течение 24-х часов покрытие должно быть полностью восстановлено, иначе сразу же последует наказание за несоблюдение сроков.
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