Тамбов посетил председатель парламентской партии Комментариев: 0



Алексей Журавлев призвал участников избирательного процесса к проведению абсолютно прозрачных и честных выборов в Тамбовской области. При этом председатель партии заявил о недопустимости использования административного ресурса в интересах отдельных кандидатов.



Так же Алексей Журавлев обратил свое внимание на состояние тамбовских дорог:

– Вас тут что, бомбили что ли? Часто бываю в других регионах, например в Воронеже. Там очень четко выстроен процесс замены дорожного покрытия. Если сняли часть полотна, то в течение 24-х часов покрытие должно быть полностью восстановлено, иначе сразу же последует наказание за несоблюдение сроков. На этой недели с рабочими визитом город Тамбов посетил депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Журавлёв. Депутат является председателем всероссийской партии «РОДИНА», членом Центрального штаба «Общероссийского народного фронта».Алексей Журавлев призвал участников избирательного процесса к проведению абсолютно прозрачных и честных выборов в Тамбовской области. При этом председатель партии заявил о недопустимости использования административного ресурса в интересах отдельных кандидатов.Так же Алексей Журавлев обратил свое внимание на состояние тамбовских дорог:– Вас тут что, бомбили что ли? Часто бываю в других регионах, например в Воронеже. Там очень четко выстроен процесс замены дорожного покрытия. Если сняли часть полотна, то в течение 24-х часов покрытие должно быть полностью восстановлено, иначе сразу же последует наказание за несоблюдение сроков.



