Суд подтвердил факт сговора АО «ВМК» и городской больницы города Котовска Комментариев: 0



Комиссия Тамбовского УФАС России признала факт сговора АО «Военно-мемориальная компания» и больницы Котовска на рынке похоронных услуг города. Судом установлено, что с телефонных номеров больницы Котовска по истечении в среднем 2-10 минут после поступления звонка в отделение скорой медицинской помощи о факте смерти осуществлялись звонки на номер телефона, принадлежащий сотруднику ритуальной конторы. Всего было установлено более 60 подобных звонков. Таким образом, АО «ВМК» осуществило погребение 23,7 % умерших в 2014 году и 36,6 % - в 2015 году. Жители города Котовска, подтвердили, что сразу после приезда скорой медицинской помощи по факту смерти их родственников, а порой и ранее приезда скорой помощи, приезжали сотрудники АО «ВМК» с предложением оказать услуги, хотя родственники не обращались к ним.



Как пояснил сотрудник больницы, с 2014 года всем диспетчерам отделения было неоднократно дано указание от заведующего отделением и старшего фельдшера предоставлять информацию о смерти граждан города Котовска в АО «ВМК». За неисполнение данного указания работник мог быть наказан, вплоть до увольнения.



Ритуальная компания и руководство больницы не согласились с доводами антимонопольщиков и через суд обжаловали решение. Суды первой и апелляционной инстанций признали решение недействительным. Но суд кассационной инстанции согласился с доводами Тамбовского УФАС России, отменил решения судов, и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области, суд при повторном рассмотрении дела полностью отказал в удовлетворении заявленных требований, подтвердив законность решения и предписаний Тамбовского УФАС России. После многолетних разбирательств 20 декабря 2017 года Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность решения Тамбовского УФАС России о сговоре АО «Военно-мемориальная компания» и ТОГБУЗ «Городская больница города Котовска» на рынке похоронных услуг города Котовска.Комиссия Тамбовского УФАС России признала факт сговора АО «Военно-мемориальная компания» и больницы Котовска на рынке похоронных услуг города. Судом установлено, что с телефонных номеров больницы Котовска по истечении в среднем 2-10 минут после поступления звонка в отделение скорой медицинской помощи о факте смерти осуществлялись звонки на номер телефона, принадлежащий сотруднику ритуальной конторы. Всего было установлено более 60 подобных звонков. Таким образом, АО «ВМК» осуществило погребение 23,7 % умерших в 2014 году и 36,6 % - в 2015 году. Жители города Котовска, подтвердили, что сразу после приезда скорой медицинской помощи по факту смерти их родственников, а порой и ранее приезда скорой помощи, приезжали сотрудники АО «ВМК» с предложением оказать услуги, хотя родственники не обращались к ним.Как пояснил сотрудник больницы, с 2014 года всем диспетчерам отделения было неоднократно дано указание от заведующего отделением и старшего фельдшера предоставлять информацию о смерти граждан города Котовска в АО «ВМК». За неисполнение данного указания работник мог быть наказан, вплоть до увольнения.Ритуальная компания и руководство больницы не согласились с доводами антимонопольщиков и через суд обжаловали решение. Суды первой и апелляционной инстанций признали решение недействительным. Но суд кассационной инстанции согласился с доводами Тамбовского УФАС России, отменил решения судов, и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области, суд при повторном рассмотрении дела полностью отказал в удовлетворении заявленных требований, подтвердив законность решения и предписаний Тамбовского УФАС России.



