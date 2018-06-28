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Мальчик, попавший под поезд, находится в реанимации
28 июня 2018
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В Тамбове в районе улицы Стрелецкая 8-летний мальчик попал под колеса поезда и был серьезно травмирован, в настоящий момент он находится в реанимации. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка, следователям предстоит выяснить все детали проишествия.
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