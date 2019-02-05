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Александра Никитина огорчили высокие платежки за услуги ЖКХ
Сегодня, 08:36
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По сравнению с декабрем, январские платежки за жилищно-коммунальные услуги серьезно выросли. На еженедельном совещании губернатор Александр Никитин раскритиковал все ответственные структуры за халатное отношение к своим обязанностям.
«Отвечать будете соответственно за все грубейшие нарушения в работе. Там, где необходимо, нужно сделать пересчеты и успокоить людей», - заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
«Молчали долгое время, но когда вчера увидели платежки возмутился весь дом! За вывоз ТБО теперь мы платим 580 рублей! а мусор носим за два квартала от дома!!!!! Почему не организованны мусорные контейнеры на территории дома? Платежка за январь месяц выросла на 800 рублей!!!!! Это нормально? Вода еле теплая, лифт постоянно не работает, до компании не дозвонишься!», - пишут тамбовчане.
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