Тамбовский кукольный театр: репертуар на март-2017

Монтажные работы начнутся ориентировочно в конце лета и продлятся около двух месяцев
Они будут курсировать в Моршанском, Инжавинском, Уваровском, Кирсановском районах и Котовске.
В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Военной автомобильной инспекции и регионального управления ГИБДД подготовили для военнослужащих войсковых частей Тамбовского гарнизона различные акции и мероприятия, направленные на профилактику аварийности среди военнослужащих на личном и служебном
Тамбовская область снизила свои позиции в рейтинге регионов по качеству жизни. По итогам 2016 года наш регион занял 33 место, опустившись на 5 позиций по сравнению с 2015 годом. Аналитический материал подготовили эксперты РИА "Рейтинг".
11 ведущих региональных вузов и 10 университетов Москвы и Петербурга недополучат на свое развитие в общей сумме 12,7 млрд руб. в течение ближайших трех лет. Так, в 2017 г. вместо запланированных 14,5 млрд вузам выделено только 10,3 млрд. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев,
В программе спектакли как для детей, так и для взрослых.
На этой неделе в Тамбовской области пройдут сразу несколько рейдов ГИБДД. Все профилактические мероприятия приходятся на предпраздничный и праздничные дни.
Тамбовская область представит свои усадьбы, мичуринские яблоки, природные достопримечательности, сувенирную и печатную продукцию.
В нем обитают самые разнообразные представители зоологической коллекции.
Российское буржуазное государство ведёт себя как законченный алкоголик, который всё распродаёт из дома, в том числе и курицу, несущую золотые яйца
В связи с подготовкой к празднованию Дня защитника Отечества и 8 марта на некоторых улицах в Тамбове будет запрещена остановка транспорта.
Обвинение предъявлено 28-летнему местному жителю.
Вниманию тамбовчан будут представлены более ста работ, среди которых – графика и этюды
10 аварий произошло за минувшие выходные в Тамбовской области. 21 участник дорожно-транспортных происшествий получил ранения. Еще один человек погиб.
Ими станут местные жители, носящие фамилии Козлов(а), Козлевич, Козочкин(а), Козычев(а).
По одной из версий, между погибшим и пострадавшими произошел конфликт, который закончился резней.
В начале февраля театр представил публике спектакль «Варшавская мелодия».
С 20 по 26 февраля в областном центре пройдут Масленичные народные гулянья.
Температура воздуха в городе может подняться до +5 градусов. Также прогнозируется обильное выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя.
Для ночных пернатых тамбовского зоопарка построен новый вольер. Он удачно вписался в реконструируемый сектор для содержания птиц. В новом вольеры поселились длиннохвостые неясыти.