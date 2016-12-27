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Пензенская область получила 26 автомобилей скорой помощи
Сегодня, 14:41
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26 новых спецавтомобилей - 15 «ГАЗелей» и 11 «УАЗов» - поступили в Пензенскую область в рамках федеральной программы по обновлению автопарка службы «Скорой помощи». Это уже вторая партия машин, которую Пензенский регион получил в 2016 году, сообщает пресс-служба облправительства.
«Президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание развитию здравоохранения в регионах, им принято решение по оказанию помощи субъектам РФ в обновлении автомобильного парка», - отметил Иван Белозерцев.
Губернатор лично вручил водителям службы «Скорой помощи» ключи от спецтранспорта. Новые машины поступят в 20 районов Пензенской области. Глава региона также сообщил, что в наступающем 2017 году начнутся работы по реконструкции корпуса Центральной станции скорой медицинской помощи на улице Пионерской в Пензе.
«Проект уже готов, проектно-сметная документация проходит экспертизу. Здесь планируется организовать подготовку водителей, call-центр и комнаты отдыха для бригад «Скорой помощи», где медики и водители в комфортных условиях могли бы восстановить силы после выезда к больным», - сообщил губернатор.
Планируется, что в здании также разместят территориальный центр медицины катастроф Пензенской области. На реконструкцию постройки 1959 года предусмотрено выделение из регионального бюджета 100 миллионов рублей.
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