В Пензенской области в 2016 году будет введено 885 тыс. квадратных метров жилья Комментариев: 0



Это составляет 95,0% к уровню прошлого года и соответствует прогнозируемым средним общероссийским показателям и показателям по Приволжскому федеральному округу, отметили в министерстве.



Большая часть муниципальных образований области выполнила установленные Соглашениями прогнозные показатели по обеспечению ввода жилья.



По итогам 2016 года, общая площадь жилых помещений на 1 человека составит 27,9 кв. метра (в 2015 году – 27,3 кв. метров). Коэффициент доступности жилья по итогам 2016 года составит 2,9 года (в 2015 году – 2,93). Удельный ввод жилья составит 0,65 кв. метра на человека. «По предварительным данным будет сохранено положение региона в рейтингах ПФО и РФ по показателям развития строительной отрасли», - отметили в министерстве.



По итогам 11 месяцев 2016 года Пензенская область занимает 6 место среди регионов Приволжского федерального округа по темпам ввода жилья в эксплуатацию и 5 место по вводу жилья на 1 человека. В целом по ПФО за январь-ноябрь 2016 года ввод жилья составляет 93,0% к соответствующему периоду прошлого года, из 14 регионов ПФО только 4 региона обеспечивают ввод жилья незначительно выше или на уровне прошлого года. По итогам 2016 года на территории Пензенской области будет введено в эксплуатацию 885 тыс. кв. метров жилья, привели оперативные данные в министерстве строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области.Это составляет 95,0% к уровню прошлого года и соответствует прогнозируемым средним общероссийским показателям и показателям по Приволжскому федеральному округу, отметили в министерстве.Большая часть муниципальных образований области выполнила установленные Соглашениями прогнозные показатели по обеспечению ввода жилья.По итогам 2016 года, общая площадь жилых помещений на 1 человека составит 27,9 кв. метра (в 2015 году – 27,3 кв. метров). Коэффициент доступности жилья по итогам 2016 года составит 2,9 года (в 2015 году – 2,93). Удельный ввод жилья составит 0,65 кв. метра на человека. «По предварительным данным будет сохранено положение региона в рейтингах ПФО и РФ по показателям развития строительной отрасли», - отметили в министерстве.По итогам 11 месяцев 2016 года Пензенская область занимает 6 место среди регионов Приволжского федерального округа по темпам ввода жилья в эксплуатацию и 5 место по вводу жилья на 1 человека. В целом по ПФО за январь-ноябрь 2016 года ввод жилья составляет 93,0% к соответствующему периоду прошлого года, из 14 регионов ПФО только 4 региона обеспечивают ввод жилья незначительно выше или на уровне прошлого года.



