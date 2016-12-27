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В этом году Липецкая область получила 42 школьных автобуса
Сегодня, 14:58
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Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин и заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран вручили ключи от школьных автобусов руководителями муниципальных органов управления образованием.
В этом году на проект обновления школьных автобусных парков выделено 3 млрд. рублей и в регионы Российской Федерации поставлено 1860 новых автобусов. Новые школьные автобусы заменят транспорт, который уже отслужил сроки эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников.
Липецкая область получила в 2016 году 21 транспортное средство в рамках федерального проекта обновления школьных автобусных парков. В регион поставлен весь спектр модельного ряда предлагаемых школьных автобусов: ГАЗель, ПАЗ, Ford Transit. Автобусы соответствуют техническим характеристикам, предъявляемым для перевозки детей в общеобразовательных организациях.
Новые школьные автобусы будут осуществлять подвоз детей в Воловском, Данковском, Добринском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Измалковском, Лебедянском, Липецком, Становлянском, Тербунском, Усманском, Хлевенском и Чаплыгинском муниципальных районах. Кроме автобусов, поступивших в регион в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации, в 2016 году в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» за средства областного бюджета на условиях софинансирования местными бюджетами, в муниципальные районы также были закуплены школьные автобусы. Всего в муниципальные районы Липецкой области на конец 2016 года поступило 42 школьных автобуса.
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