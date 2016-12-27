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Дед Мороз и Снегурочка навещают пенсионеров

Сегодня, 15:06
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Дед Мороз и Снегурочка навещают пенсионеровБригады Дедов Морозов начали свою работу в центре социальной защиты населения по Грязинскому району. Первые поздравления получили дети-инвалиды, дети из семей риска, дети из многодетных семей, а также бабушки и дедушки, состоящие на надомном социальном обслуживании.

Дед Мороз приходит в гости, как и положено, со Снегурочкой, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области. Они устраивают весёлые конкурсы и игры, водят хороводы, распевают песенки и слушают стихотворения как юных, так и взрослых исполнителей. Ведь предновогодние дни – прекрасное время вспомнить своё детство и оживить в душе чувство ожидания праздника и настоящего чуда.

Визит сказочных героев накануне Нового года – это традиционный подарок сотрудников центра соцзащиты своим подопечным. «Задача органов власти – окружить заботой представителей старшего поколения, обеспечить им необходимую медицинскую помощь, всемерную поддержку и внимание», - постоянно подчеркивает глава региона Олег Королев.

Готовятся к новогодним праздникам и в Липецком доме-интернате для престарелых и инвалидов. Украшения для интерьера, елочные игрушки и даже костюмы для карнавала и выступлений на сцене – всё это здесь делают своими руками в новогодних мастерских. Проводят занятия руководители кружков Римма Зюзина, Татьяна Олейник, а помогают им другие сотрудники дома-интерната. Участвуют в мастерских все желающие, среди них - и настоящие энтузиасты прикладного творчества. - Каждый Новый год мы наряжаем ёлки – и на улице, и в зале, и в холлах. Обязательно проводим праздничный концерт, - рассказывает директор дома-интерната Сергей Овчинников. - По традиции к нам приходят ребята из школ Липецка, с которыми мы давно сотрудничаем - № 66, 47, 17. Они дарят нашим подопечным подарки и также могут подготовить праздничные номера. Одним словом, стараемся сделать всё, чтобы у проживающих в доме-интернате в эти дни было светло и весело на душе.
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