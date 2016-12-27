В Саратове завершили строительство школы Комментариев: 0



"Вопросы, связанные с образованием, решаются в комплексе. В 2012-2015 гг. в центре внимания было дошкольное образование. В одном только Саратове это 41 объект, 5 тысяч мест для дошкольников и 1800 рабочих мест. Сегодня мы основательно занялись средним образованием. Цель - создание современных условий для обучения детей, уход от второй смены. За шесть месяцев мы построили школу в Солнечном. Ведется строительство пристройки на 200 мест к гимназии №1. В Ровенском районе достраивается современная школа-сад. В будущем году начнется строительство в Энгельсском районе. Таким образом, мы выполняем задачу, поставленную Президентом и Премьер-министром страны", - подчеркнул Губернатор.



Главе региона продемонстрировали просторные классы, а также учебные центры ведущих вузов области. Новая школа активно сотрудничает с СГТУ и классическим университетом. Так, вместе с СГУ школа реализует проект по подготовке будущих педагогов. Валерий Радаев пообщался с преподавателями вуза, учителями и студентами 5 курса, которые после выпуска намерены прийти работать в новое общеобразовательное учреждение. С будущими педагогами взаимодействуют и титулованные учителя области, в их числе – Герой Труда РФ Людмила Корнилова. В ходе общения с главой региона она рассказала о тенденции последних лет: в школу охотно идут работать молодые креативные ребята, которые настроены работать и расти вместе со своими учениками.

Завершено строительство новой школы в пос. Солнечный-2 г. Саратова. В короткие сроки, при объединении усилий, нам удалось с нуля построить современную школу, которая полностью отвечает запросам времени", - подчеркнул Губернатор Валерий Радаев в ходе визита на площадку школы в пос. Солнечный-2 Саратова. Глава региона ознакомился с завершающим этапом создания образовательного учреждения, где с нового учебного года будут получать знания 1100 школьников. Как отметил Радаев, в 2016 году среднее образование было выбрано одним из приоритетов в развитии региона."Вопросы, связанные с образованием, решаются в комплексе. В 2012-2015 гг. в центре внимания было дошкольное образование. В одном только Саратове это 41 объект, 5 тысяч мест для дошкольников и 1800 рабочих мест. Сегодня мы основательно занялись средним образованием. Цель - создание современных условий для обучения детей, уход от второй смены. За шесть месяцев мы построили школу в Солнечном. Ведется строительство пристройки на 200 мест к гимназии №1. В Ровенском районе достраивается современная школа-сад. В будущем году начнется строительство в Энгельсском районе. Таким образом, мы выполняем задачу, поставленную Президентом и Премьер-министром страны", - подчеркнул Губернатор.Главе региона продемонстрировали просторные классы, а также учебные центры ведущих вузов области. Новая школа активно сотрудничает с СГТУ и классическим университетом. Так, вместе с СГУ школа реализует проект по подготовке будущих педагогов. Валерий Радаев пообщался с преподавателями вуза, учителями и студентами 5 курса, которые после выпуска намерены прийти работать в новое общеобразовательное учреждение. С будущими педагогами взаимодействуют и титулованные учителя области, в их числе – Герой Труда РФ Людмила Корнилова. В ходе общения с главой региона она рассказала о тенденции последних лет: в школу охотно идут работать молодые креативные ребята, которые настроены работать и расти вместе со своими учениками.



