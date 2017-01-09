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В Рязанской области в ДТП погиб водитель ВАЗ-21140
9 января 2017
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Фото ГИБДДВ Сасовском районе Рязанской области 5 января на 396 километре автодороги М5 водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ-21140 и «Форд Фокус».
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21140 скончался в машине скорой помощи. Его пассажиры, в том числе несовершеннолетний ребенок, а также пассажиры автомобиля «Форд Фокус» были доставлены в больницу.
За сутки 5 января на дорогах Рязанской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 18 получили травмы различной степени тяжести.
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