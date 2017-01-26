Валентина Матвиенко посетила Липецк Комментариев: 0





В приветственном слове спикер Совета Федерации отметила сильные стороны Липецкой области, среди которых назвала рост промышленного и сельскохозяйственного производства, реализацию социальных программ, благоприятную деловую среду, устойчивый бюджет региона. В свою очередь, глава администрации области Олег Королев сообщил, что с 2000 года в регионе объем валового регионального продукта в промышленности вырос в два с лишним раза, сельхозпродукции – в 3,6 раза. Положительная динамика сохранилась и в 2016 году.



Руководитель области обратил внимание на такие приоритетные для региона направления, как развитие кооперации и создание народных предприятий. На основе опыта Липецкой области разрабатывается программа Минсельхоза. «Кооперация у нас развивается стремительно, уже сегодня она приносит людям дополнительный доход. В трех районах-флагманах за прошлый год члены кооперативов получили доход в один миллиард рублей. Во многих районах потребительские кооперативы уже помогают кредитованию малого бизнеса, на 100 процентов обеспечивая предпринимателей финансовыми ресурсами», - сказал глава региона.



Олег Королев обратился к руководителю СФ с просьбой поддержать инициативные предложения Липецкой области, касающиеся изменений федерального законодательства в части развития кооперации и народных предприятий. Валентина Матвиенко ответила, что внимательно рассмотрит это обращение, подчеркнув, что при развитии потребительской кооперации важно обеспечить государственный контроль.



В рамках регионального проекта «Сельское здравоохранение» в селах будут строить и новые медицинские учреждения, говорилось на совещании. «По поручению главы региона Олега Королева разработано возведение за три года 25 центров общей врачебной практики. В целом объем финансирования проекта по развитию сельского здравоохранения составляет 910 миллионов рублей, в том числе 814 миллионов – из областной казны. Еще 96 миллионов регион получит из федерального бюджета», - добавила заместитель руководителя области Людмила Летникова. В администрации Липецкой области сегодня состоялось совещание с участием Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, которая сегодня посетила регион с рабочей поездкой. Его участниками стали главы муниципальных районов и городов, председатели райсоветов, руководители правоохранительных органов, исполнительных органов власти, учреждений и организаций, депутаты, представители средств массовой информации, сообщает пресс-служба обладминистрации.В приветственном слове спикер Совета Федерации отметила сильные стороны Липецкой области, среди которых назвала рост промышленного и сельскохозяйственного производства, реализацию социальных программ, благоприятную деловую среду, устойчивый бюджет региона. В свою очередь, глава администрации области Олег Королев сообщил, что с 2000 года в регионе объем валового регионального продукта в промышленности вырос в два с лишним раза, сельхозпродукции – в 3,6 раза. Положительная динамика сохранилась и в 2016 году.Руководитель области обратил внимание на такие приоритетные для региона направления, как развитие кооперации и создание народных предприятий. На основе опыта Липецкой области разрабатывается программа Минсельхоза. «Кооперация у нас развивается стремительно, уже сегодня она приносит людям дополнительный доход. В трех районах-флагманах за прошлый год члены кооперативов получили доход в один миллиард рублей. Во многих районах потребительские кооперативы уже помогают кредитованию малого бизнеса, на 100 процентов обеспечивая предпринимателей финансовыми ресурсами», - сказал глава региона.Олег Королев обратился к руководителю СФ с просьбой поддержать инициативные предложения Липецкой области, касающиеся изменений федерального законодательства в части развития кооперации и народных предприятий. Валентина Матвиенко ответила, что внимательно рассмотрит это обращение, подчеркнув, что при развитии потребительской кооперации важно обеспечить государственный контроль.В рамках регионального проекта «Сельское здравоохранение» в селах будут строить и новые медицинские учреждения, говорилось на совещании. «По поручению главы региона Олега Королева разработано возведение за три года 25 центров общей врачебной практики. В целом объем финансирования проекта по развитию сельского здравоохранения составляет 910 миллионов рублей, в том числе 814 миллионов – из областной казны. Еще 96 миллионов регион получит из федерального бюджета», - добавила заместитель руководителя области Людмила Летникова.



