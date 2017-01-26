Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Карантин в школах Тамбова

В Тамбовской области не будут вводить карантин для школьников

Тамбовские чиновники получают самые низкие зарплаты в ЦФО

На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран

Группа Би-2 выступит на фестивале Чернозём-2017

Фестиваль Яйца, Пернатая выставка, "Свадьба в Малиновке" - новые события 2017 года в Тамбовской области

Новый год с тамбовчанами встретят главный Дед Мороз страны и артисты российской эстрады

В Тамбове открыли Новогоднюю столицу

Новогодняя столица получила собственный официальный телефонный номер

Глава Тамбова Юрий Рогачев ушел в отставку

«Ростех» займется титановым проектом в Тамбовской области

Обещанных дорог в Тамбовской области четыре года ждут

» » Валентина Матвиенко посетила Липецк

Валентина Матвиенко посетила Липецк

Вчера, 11:33
Комментариев: 0
Версия для печати
В администрации Липецкой области сегодня состоялось совещание с участием Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, которая сегодня посетила регион с рабочей поездкой. Его участниками стали главы муниципальных районов и городов, председатели райсоветов, руководители правоохранительных органов, исполнительных органов власти, учреждений и организаций, депутаты, представители средств массовой информации, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Валентина Матвиенко посетила Липецк
Валентина Матвиенко посетила Липецк

В приветственном слове спикер Совета Федерации отметила сильные стороны Липецкой области, среди которых назвала рост промышленного и сельскохозяйственного производства, реализацию социальных программ, благоприятную деловую среду, устойчивый бюджет региона. В свою очередь, глава администрации области Олег Королев сообщил, что с 2000 года в регионе объем валового регионального продукта в промышленности вырос в два с лишним раза, сельхозпродукции – в 3,6 раза. Положительная динамика сохранилась и в 2016 году.

Руководитель области обратил внимание на такие приоритетные для региона направления, как развитие кооперации и создание народных предприятий. На основе опыта Липецкой области разрабатывается программа Минсельхоза. «Кооперация у нас развивается стремительно, уже сегодня она приносит людям дополнительный доход. В трех районах-флагманах за прошлый год члены кооперативов получили доход в один миллиард рублей. Во многих районах потребительские кооперативы уже помогают кредитованию малого бизнеса, на 100 процентов обеспечивая предпринимателей финансовыми ресурсами», - сказал глава региона.

Олег Королев обратился к руководителю СФ с просьбой поддержать инициативные предложения Липецкой области, касающиеся изменений федерального законодательства в части развития кооперации и народных предприятий. Валентина Матвиенко ответила, что внимательно рассмотрит это обращение, подчеркнув, что при развитии потребительской кооперации важно обеспечить государственный контроль.

В рамках регионального проекта «Сельское здравоохранение» в селах будут строить и новые медицинские учреждения, говорилось на совещании. «По поручению главы региона Олега Королева разработано возведение за три года 25 центров общей врачебной практики. В целом объем финансирования проекта по развитию сельского здравоохранения составляет 910 миллионов рублей, в том числе 814 миллионов – из областной казны. Еще 96 миллионов регион получит из федерального бюджета», - добавила заместитель руководителя области Людмила Летникова.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Валентина Матвиенко посетила Белгородскую область

На поддержку предпринимательства в Липецкой области направят около 187 млн ...

На развитие кооперации в Липецкой области выделят 1 млрд рублей

Валентина Матвиенко встретилась с губернатором Пензенской области

Валентина Матвиенко узнает о ситуации в Пензенской области

В Липецкой области намерены создавать народные предприятия

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Сотрудники лесного хозяйства ликвидируют сухостойные деревья

Вчера, 14:11
0
Сейчас расчистка проводится на участке протяженностью пять километров.

Валентина Матвиенко посетила Липецк

Вчера, 11:33
0
В администрации Липецкой области сегодня состоялось совещание с участием Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, которая сегодня посетила наш регион с рабочей поездкой.

Нуждающимся в гемодиализе обеспечат бесплатный проезд

Вчера, 11:03
0
Более 4,5 миллиона рублей будет выделено на социальную поддержку людей с хронической почечной недостаточностью в Тамбовской области.

Патриарх Кирилл выступил против микрокредитования

Вчера, 10:49
0
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 января выступил с докладом в Государственной Думе. Одной из тем выступления Кирилла стала проблема микрокредитования.

Тысячи жителей Пензы остались без тепла в мороз

Вчера, 10:35
0
Вечером в четверг, 26 января губернатор Иван Белозерцев лично проконтролировал ход ремонтных работ на местах разрывов теплотрасс в Пензе.

Дорожные полицейские выйдут в ночной рейд

Вчера, 09:50
0
Полицейские будут проверять водителей на состояние опьянения и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения.

В "Усадьбе Асеевых" состоится мастер-класс по изготовлению подарка ко Дню всех Влюбленных

Вчера, 09:28
0
Участники создадут подвеску "Сердечко".

В Тамбове открывается фотовыставка "Рассвет"

26 января 2017
0
В экспозицию войдут фото пейзажей, преимущественно рассветных.

Труп таксиста обнаружили прямо за рулем

26 января 2017
0
По данному факту проводится доследственная проверка.

Тамбовские лесоводы обеспечены семенами сосны

26 января 2017
0
Лесосеменное сырье было переработано и рассушено на шишкосушилках Моршанского и Рассказовского лесхозов.

В Мичуринске псевдогадалка обобрала до нитки студентку

26 января 2017
0
Доверчивая тамбовчанка лишись золотых украшений.

День донора в Котовске объединил 80 человек

26 января 2017
0
Самыми активными участниками Дня донора стали медицинские работники, муниципальные служащие и трудовые коллективы местных предприятий.

В Тамбовской области годовалый ребенок получил тяжелые ожоги, упав на батарею

26 января 2017
0
По предварительной версии, родители девочки отмечали праздник, оставив ее без присмотра.

Тамбовский кукольный театр: афиша на февраль-2017

26 января 2017
0

Карантин в школах Тамбова

26 января 2017
0
В муниципальных общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования города Тамбова временно остановлена образовательная деятельность из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

Трое тамбовчан погибли в ДТП в Рязанской области

26 января 2017
0
В Скопинском районе Рязанской области 24 января на 271-ом километре автодороги М-6 «Каспий» в результате столкновения автомобиля «Фольксваген Тигуан» с грузовиком «Скания» погибли три человека.

Взаимодействие властей Котовска с бизнесом получило признание

25 января 2017
0
Котовск в 2016 году признан лучшей муниципальной площадкой в Центральном федеральном округе, где наиболее успешно реализуется практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата.

Тамбовская область получит более 380 миллионов рублей на строительство сельских дорог

25 января 2017
0
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам субсидий на строительство и реконструкцию сельских дорог в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Тамбовская область получит на эти

Задержан один из руководителей «Лаборатории Касперского»

25 января 2017
0
В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест топ-менеджера компании Руслана Стоянова, который, по данным СМИ, может быть фигурантом уголовного дела о госизмене.

Александр Никитин вошел в состав Высшего совета партии «Единая Россия»

23 января 2017
0
Глава администрации области Александр Никитин вошел в состав Высшего совета партии «Единая Россия». Это событие произошло на отчетно-выборном съезде партии, который прошел в Москве.

В Рассказове в пожаре погибли три человека

23 января 2017
0
В ночь с 21 на 22 января 2017 года в городе Рассказово при тушении пожара в частном доме обнаружены тела 37-летней женщины, её 13-летней дочери и 40-летнего гражданского супруга. Спастись удалось только 5-летнему сыну потерпевшей.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, заповедник, Ленинград, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, школа, юрий жирков

Показать все теги
filme-stream.net