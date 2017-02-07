«Лукойл» увеличит мощность завода в Саратовской области Комментариев: 0



Валерий Радаев поблагодарил представителей компании за внимание к региону и активное сотрудничество. Было подчёркнуто, что предприятие «Лукойла» «Саратоворгсинтез» успешно развивается, вносит вклад в экономику региона, поддерживает проекты социальной направленности.



Валерий Радаев и Владимир Некрасов обсудили перспективы развития площадки завода «Оргсинтез» в рамках Концепции компании до 2021 года. К настоящему времени здесь реализован инвестиционный проект по модернизации и расширению действующего производства. Ведутся проектные работы по увеличению мощности производства НАК до 190 тыс. тонн в год. Начало строительства планируется в текущем году. Владимир Некрасов высоко оценил потенциал «Оргсинтеза», а также других предприятий химической промышленности области, входящих в компанию «Лукойл».



Отдельно руководители остановились на теме развития автозаправочной сети на территории региона. Было отмечено, что в ближайшей перспективе планируется модернизировать 10 автозаправок холдинга, действующих в крупных городах области. Также обсуждались планы по строительству заправок в районах Левобережья. Губернатор Валерий Радаев провёл рабочую встречу с первым вице-президентом «Лукойла» Владимиром Некрасовым. На встрече также присутствовали представители руководства компании Семён Глозман, Рустем Гималетдинов и Андрей Спирин. Обсуждались проекты, которые «Лукойл» реализует на территории области, а также перспективы взаимодействия регионального Правительства и компании по ряду направлений, сообщает пресс-служба Губернатора областиВалерий Радаев поблагодарил представителей компании за внимание к региону и активное сотрудничество. Было подчёркнуто, что предприятие «Лукойла» «Саратоворгсинтез» успешно развивается, вносит вклад в экономику региона, поддерживает проекты социальной направленности.Валерий Радаев и Владимир Некрасов обсудили перспективы развития площадки завода «Оргсинтез» в рамках Концепции компании до 2021 года. К настоящему времени здесь реализован инвестиционный проект по модернизации и расширению действующего производства. Ведутся проектные работы по увеличению мощности производства НАК до 190 тыс. тонн в год. Начало строительства планируется в текущем году. Владимир Некрасов высоко оценил потенциал «Оргсинтеза», а также других предприятий химической промышленности области, входящих в компанию «Лукойл».Отдельно руководители остановились на теме развития автозаправочной сети на территории региона. Было отмечено, что в ближайшей перспективе планируется модернизировать 10 автозаправок холдинга, действующих в крупных городах области. Также обсуждались планы по строительству заправок в районах Левобережья.



