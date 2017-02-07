Рязанская область получила признание Минсельхоза РФ Комментариев: 0



В совещании, состоявшемся в режиме видеоконференции, приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Сергей Дудукин, специалисты регионального Минсельхоза, руководители станций агрохимической службы и регионального филиала Госсорткомиссии.



Приоритетными направлениями развития сельских территорий Центрального Нечерноземья являются мелиорация и ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения, молочное животноводство, выращивание картофеля, льна, кормовых и масличных культур. В частности, для регионов, отнесенных к зоне Нечерноземья, с 2017 года в рамках Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» предусмотрены дополнительные меры поддержки на проведение работ по улучшению качества кислых почв.



В ходе совещания Рязанская область отмечена в числе лучших субъектов РФ по вводу в оборот неиспользуемой пашни. По этому показателю в течение трех лет область находится на 3 месте в Российской Федерации и является лидером среди регионов Нечерноземья. Ежегодно в области вводится около 30 тыс. га, за 2014-2016 годы введено 95 тыс. га. С вводом в оборот земель увеличивается и посевная площадь сельскохозяйственных культур, которую в 2017 году планируется увеличить еще на 22 тыс. га.



Губернатор Рязанской области Олег Ковалев отметил, что системная работа по вводу в оборот земель сельхозназначения будет продолжаться. «Прежде всего, это контроль за их целевым использованием и привлечение к ответственности недобросовестных собственников. По нашей оценке, показатель возвращения в оборот земель сельхозназначения за два года возможно довести до 180 тыс. га», – сказал глава региона. Рязанская область отмечена в числе лучших регионов РФ по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Об этом 8 февраля было заявлено на совещании по вопросам развития Нечерноземной зоны Российской Федерации, которое прошло под председательством директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петра Чекмарева, сообщает пресс-служба облправительства.В совещании, состоявшемся в режиме видеоконференции, приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Сергей Дудукин, специалисты регионального Минсельхоза, руководители станций агрохимической службы и регионального филиала Госсорткомиссии.Приоритетными направлениями развития сельских территорий Центрального Нечерноземья являются мелиорация и ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения, молочное животноводство, выращивание картофеля, льна, кормовых и масличных культур. В частности, для регионов, отнесенных к зоне Нечерноземья, с 2017 года в рамках Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» предусмотрены дополнительные меры поддержки на проведение работ по улучшению качества кислых почв.В ходе совещания Рязанская область отмечена в числе лучших субъектов РФ по вводу в оборот неиспользуемой пашни. По этому показателю в течение трех лет область находится на 3 месте в Российской Федерации и является лидером среди регионов Нечерноземья. Ежегодно в области вводится около 30 тыс. га, за 2014-2016 годы введено 95 тыс. га. С вводом в оборот земель увеличивается и посевная площадь сельскохозяйственных культур, которую в 2017 году планируется увеличить еще на 22 тыс. га.Губернатор Рязанской области Олег Ковалев отметил, что системная работа по вводу в оборот земель сельхозназначения будет продолжаться. «Прежде всего, это контроль за их целевым использованием и привлечение к ответственности недобросовестных собственников. По нашей оценке, показатель возвращения в оборот земель сельхозназначения за два года возможно довести до 180 тыс. га», – сказал глава региона.



