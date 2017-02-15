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» » Бывший рязанский губернатор Ковалев попрощался с Путиным

Бывший рязанский губернатор Ковалев попрощался с Путиным

Сегодня, 11:26
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Бывший рязанский губернатор Ковалев попрощался с Путиным

Бывший рязанский губернатор Ковалев попрощался с Путиным
Фото пресс-службы Президента РФ

Владимир Путин встретился в Кремле с бывшими главами регионов, которые ушли в отставку. На встрече присутствовали бывшие руководители Рязанской и Новгородской областей, Пермского края, Карелии и Бурятии. Напомним, что врио губернатора Рязанской области был назначен депутат Госдумы Николай Любимов.

Президент поблагодарил всех отставников за работу: "Хотел с вами встретиться, поговорить о текущей ситуации в ваших регионах, которые вы в таком качестве, как руководители, оставляете. Но наш разговор хотел бы начать с благодарности за работу, которую вы проделали в этих регионах. Каждый разное количество времени, разное количество лет проработал, но это большой отрезок вашей жизни.

За годы вашей работы регионы изменились, и изменились в лучшую сторону. Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает – и по регионам, и в стране в целом. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал.

И конечно, хотел бы с вами поговорить о том, как вы оцениваете состояние регионов, как вы оцениваете проблемы, перед которыми регионы стоят, задачи, которые нужно в ближайшее время решать вашим преемникам.

Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем".
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