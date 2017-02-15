Бывший рязанский губернатор Ковалев попрощался с Путиным Комментариев: 0

Фото пресс-службы Президента РФ

Владимир Путин встретился в Кремле с бывшими главами регионов, которые ушли в отставку. На встрече присутствовали бывшие руководители Рязанской и Новгородской областей, Пермского края, Карелии и Бурятии. Напомним, что врио губернатора Рязанской области был назначен депутат Госдумы Николай Любимов.



Президент поблагодарил всех отставников за работу: "Хотел с вами встретиться, поговорить о текущей ситуации в ваших регионах, которые вы в таком качестве, как руководители, оставляете. Но наш разговор хотел бы начать с благодарности за работу, которую вы проделали в этих регионах. Каждый разное количество времени, разное количество лет проработал, но это большой отрезок вашей жизни.



За годы вашей работы регионы изменились, и изменились в лучшую сторону. Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает – и по регионам, и в стране в целом. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал.



И конечно, хотел бы с вами поговорить о том, как вы оцениваете состояние регионов, как вы оцениваете проблемы, перед которыми регионы стоят, задачи, которые нужно в ближайшее время решать вашим преемникам.



Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем". Владимир Путин встретился в Кремле с бывшими главами регионов, которые ушли в отставку. На встрече присутствовали бывшие руководители Рязанской и Новгородской областей, Пермского края, Карелии и Бурятии. Напомним, что врио губернатора Рязанской области был назначен депутат Госдумы Николай Любимов.Президент поблагодарил всех отставников за работу: "Хотел с вами встретиться, поговорить о текущей ситуации в ваших регионах, которые вы в таком качестве, как руководители, оставляете. Но наш разговор хотел бы начать с благодарности за работу, которую вы проделали в этих регионах. Каждый разное количество времени, разное количество лет проработал, но это большой отрезок вашей жизни.За годы вашей работы регионы изменились, и изменились в лучшую сторону. Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает – и по регионам, и в стране в целом. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал.И конечно, хотел бы с вами поговорить о том, как вы оцениваете состояние регионов, как вы оцениваете проблемы, перед которыми регионы стоят, задачи, которые нужно в ближайшее время решать вашим преемникам.Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем".



