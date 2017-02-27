|
Бывший сенатор от Белгородской области получил семь лет колонии
Вчера, 10:09
Комментариев: 0
Версия для печати
Бывший сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов приговорен судом к семи годам колонии. Он признан виновным в хищении 1 млрд руб. при выполнении госконтракта, сообщает Клуб Регионов.
К семи годам колонии приговорен бывший сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы. «Суд постановил признать Попельнюхова виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и приговорить к 7 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима», – передает ТАСС слова судьи.
Попельнюхов был арестован в июне 2015 г. по обвинению в хищении средств, выделенных на строительство двух заводов по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. По версии следствия, компания экс-сенатора «Стройинвестинжиниринг СУ-848» была генподрядчиком строительства. Однако полученный на реализацию проекта 1 млрд руб. был направлен на счета подконтрольных обвиняемому фирм, а предприятия так и остались недостроенными.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.