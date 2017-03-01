Воронежские автоинспекторы задержали партию наркотиков Комментариев: 0

В Воронежской области 21 февраля на 154 км автодороги «Курск-Борисоглебск» в Нижнедевицком районе за нарушение правил дорожного движения, инспекторами ДПС был остановлен автомобиль "Лада - Приора", под управлением 33-летнего воронежца, сообщает ГИБДД.



В ходе досмотра личных вещей, принадлежащих водителю и пассажирке указанного автомобиля, 25-летней жительнице Калачеевского района, полицейскими были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно являющимся наркотическим средством. "Изъятое было направлено на исследование. Согласно заключению эксперта, представленное вещество является синтетическим наркотическим средством «соль», общей массой около 6 килограммов", - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.



По данному факту следственным отделением ОМВД России по Нижнедевицкому району в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьей 228.1 Уголовного кодека Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В Воронежской области 21 февраля на 154 км автодороги «Курск-Борисоглебск» в Нижнедевицком районе за нарушение правил дорожного движения, инспекторами ДПС был остановлен автомобиль "Лада - Приора", под управлением 33-летнего воронежца, сообщает ГИБДД.В ходе досмотра личных вещей, принадлежащих водителю и пассажирке указанного автомобиля, 25-летней жительнице Калачеевского района, полицейскими были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно являющимся наркотическим средством. "Изъятое было направлено на исследование. Согласно заключению эксперта, представленное вещество является синтетическим наркотическим средством «соль», общей массой около 6 килограммов", - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.По данному факту следственным отделением ОМВД России по Нижнедевицкому району в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьей 228.1 Уголовного кодека Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.



