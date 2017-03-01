Липецкие онкобольные получают самую современную помощь Комментариев: 0



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В структуре диспансера 6 хирургических отделений на 185 коек, 2 химиотерапевтических отделения на 60 коек суммарно, радиологическое отделение на 65 коек. Поликлиника рассчитана на 450 посещений в смену. В диспансере работают 600 человек, в том числе 2 доктора медицинских наук, 9 кандидатов медицинских наук. Ежегодно здесь получают стационарное лечение более 15 тысяч пациентов, амбулаторное - 140 тысяч.



В 2003 году введён в эксплуатацию современный лучевой блок для лечения больных новейшими технологиями лучевой терапии на линейных ускорителях. В 2017 год диспансер вступил с новой современной аппаратурой для лучевой терапии, представленной системой лучевой терапии Unique и рентгенографической системой позиционирования и верификации положения пациента ExacTrac. Общая стоимость оборудования - 179,85 млн.руб.

Более 1000 пациентов получат самое современное лучевое лечение. Работа на аппарате планируется в две смены. В месяц будет выполняться порядка тысячи сеансов лучевой терапии.



«В Липецкой области активно развивается медицина высоких технологий и это, безусловно, оказывает положительное влияние на снижение смертности и повышение качества жизни», - отметил Александр Беглов. «Сегодня онкология является одной из двух основных причин смертности в России. Именно поэтому так важно обеспечить раннюю диагностику, которая дает возможность не только спасти жизнь пациенту, но и вернуть его к нормальной жизни. Новейшие технологии, ядерная медицина, а также высококвалифицированные специалисты позволят значительно сократить заболеваемость онкологией», - сказал Олег Королев. В ходе рабочей поездки в Липецкую область полпред Президента в ЦФО Александр Беглов познакомился с работой липецких онкологов. Вместе с главой региона Олегом Королевым он посетил областной онкологический диспансер.В структуре диспансера 6 хирургических отделений на 185 коек, 2 химиотерапевтических отделения на 60 коек суммарно, радиологическое отделение на 65 коек. Поликлиника рассчитана на 450 посещений в смену. В диспансере работают 600 человек, в том числе 2 доктора медицинских наук, 9 кандидатов медицинских наук. Ежегодно здесь получают стационарное лечение более 15 тысяч пациентов, амбулаторное - 140 тысяч.В 2003 году введён в эксплуатацию современный лучевой блок для лечения больных новейшими технологиями лучевой терапии на линейных ускорителях. В 2017 год диспансер вступил с новой современной аппаратурой для лучевой терапии, представленной системой лучевой терапии Unique и рентгенографической системой позиционирования и верификации положения пациента ExacTrac. Общая стоимость оборудования - 179,85 млн.руб.Более 1000 пациентов получат самое современное лучевое лечение. Работа на аппарате планируется в две смены. В месяц будет выполняться порядка тысячи сеансов лучевой терапии.«В Липецкой области активно развивается медицина высоких технологий и это, безусловно, оказывает положительное влияние на снижение смертности и повышение качества жизни», - отметил Александр Беглов. «Сегодня онкология является одной из двух основных причин смертности в России. Именно поэтому так важно обеспечить раннюю диагностику, которая дает возможность не только спасти жизнь пациенту, но и вернуть его к нормальной жизни. Новейшие технологии, ядерная медицина, а также высококвалифицированные специалисты позволят значительно сократить заболеваемость онкологией», - сказал Олег Королев.



