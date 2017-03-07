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В Рязани 8 марта сбили пешехода
Вчера, 11:00
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В Рязани 8 марта напротив дома №31 на улице Новоселов 46-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21074, совершил наезд на пешехода - 38-летнего жителя областного центра. В результате ДТП пострадавший с травмами был доставлен в больницу.
Фото ГИБДД
За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 2 ДТП, в результате которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 31 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 358 нарушений Правил дорожного движения, задержано 16 водителей в состоянии опьянения.
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