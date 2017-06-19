Компания PPG наладила производство красок в Липецкой области Комментариев: 0





В состав нового промышленного комплекса входит как непосредственно производство автомобильных, промышленных, упаковочных, защитных и морских покрытий, так и технические лаборатории, административные и логистические распределительные зоны. В церемонии открытия приняли участие глава администрации Липецкой области Олег Королев, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Майкл МакГарри, заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев и другие официальные лица.



«Создание благоприятного инвестиционного климата – один из приоритетов в работе региональной власти. Совместная с инвесторами работа помогает в успешном развитии региона. Появление на территории региона такого крупного предприятия с мировым именем как PPG свидетельствует о большом доверии к Липецкой области. За это мы благодарим наших партнеров и желаем им успешной работы на липецкой земле», - отметил глава администрации Липецкой области Олег Королев.



«Инвестиции PPG в этот новый объект являются очередным подтверждением нашего стремления к постоянному повышению качества обслуживания клиентов из России и стран Восточной Европы, а также к расширению присутствия в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA)», – отмечает Жан-Мари Грендль, старший вице-президент подразделения архитектурных покрытий PPG и президент PPG EMEA. – «Возможность осуществлять производство, дистрибуцию и технологические операции непосредственно на территории страны позволит PPG более эффективно удовлетворять растущий спрос на инновационные лакокрасочные изделия компании».



Председатель совета директоров и исполнительный директор PPG Майкл МакГарри назвал открытое в Липецке предприятие одним из самых современных производств компании в мире. По его словам, на липецкой площадке будут использоваться самые передовые технологии. Начиная с 2013 г., когда были объявлены планы строительства нового объекта, компания PPG активно участвует в общественной жизни Липецка путем реализации различных инициатив. Так, в прошлом году сотрудники PPG внесли вклад в ремонт и переоборудование спортивного зала школы-интерната в городе Грязи Липецкой области: была произведена замена покрытий пола и стен на более безопасные материалы, на безвозмездной основе предоставленные PPG.

«Являясь активным участником общественной жизни, PPG стремится оказать поддержку местным организациям, которые вносят весомый вклад в сообщества, где живут и работают наши сотрудники», – говорит Йенс Бракебуш, генеральный директор PPG, Россия. – «Проявлять ответственность и неравнодушие к социальной среде при работе в любых уголках мира – неотъемлемая часть нашей глобальной миссии». Компания PPG открыла завод лакокрасочных материалов в Липецкой области. Бюджет проекта составил 45 млн. евро (49 млн. долларов США). На заводе будет занято около 200 человек, обеспечивающих производство 25 млн. литров (6,6 млн. галлонов) материалов в год.В состав нового промышленного комплекса входит как непосредственно производство автомобильных, промышленных, упаковочных, защитных и морских покрытий, так и технические лаборатории, административные и логистические распределительные зоны. В церемонии открытия приняли участие глава администрации Липецкой области Олег Королев, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Майкл МакГарри, заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев и другие официальные лица.«Создание благоприятного инвестиционного климата – один из приоритетов в работе региональной власти. Совместная с инвесторами работа помогает в успешном развитии региона. Появление на территории региона такого крупного предприятия с мировым именем как PPG свидетельствует о большом доверии к Липецкой области. За это мы благодарим наших партнеров и желаем им успешной работы на липецкой земле», - отметил глава администрации Липецкой области Олег Королев.«Инвестиции PPG в этот новый объект являются очередным подтверждением нашего стремления к постоянному повышению качества обслуживания клиентов из России и стран Восточной Европы, а также к расширению присутствия в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA)», – отмечает Жан-Мари Грендль, старший вице-президент подразделения архитектурных покрытий PPG и президент PPG EMEA. – «Возможность осуществлять производство, дистрибуцию и технологические операции непосредственно на территории страны позволит PPG более эффективно удовлетворять растущий спрос на инновационные лакокрасочные изделия компании».Председатель совета директоров и исполнительный директор PPG Майкл МакГарри назвал открытое в Липецке предприятие одним из самых современных производств компании в мире. По его словам, на липецкой площадке будут использоваться самые передовые технологии. Начиная с 2013 г., когда были объявлены планы строительства нового объекта, компания PPG активно участвует в общественной жизни Липецка путем реализации различных инициатив. Так, в прошлом году сотрудники PPG внесли вклад в ремонт и переоборудование спортивного зала школы-интерната в городе Грязи Липецкой области: была произведена замена покрытий пола и стен на более безопасные материалы, на безвозмездной основе предоставленные PPG.«Являясь активным участником общественной жизни, PPG стремится оказать поддержку местным организациям, которые вносят весомый вклад в сообщества, где живут и работают наши сотрудники», – говорит Йенс Бракебуш, генеральный директор PPG, Россия. – «Проявлять ответственность и неравнодушие к социальной среде при работе в любых уголках мира – неотъемлемая часть нашей глобальной миссии».



