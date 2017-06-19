Воронеж получит скоростной трамвай Комментариев: 0 Администрация Воронежа объявила открытый конкурс на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию создания в городе скоростного рельсового транспорта с начальной ценой контракта в размере 11,7 млн рублей, следует из соответствующего извещения. Речь идет о создании метрополитена, или скоростного трамвая. Заказчиком выступает управление строительной политики мэрии, сообщает



Предоставление документации для участия в конкурсе производится с 16 июня 2017 года, вскрытие конвертов с заявками назначено на 7 июля этого года, рассмотрение и оценка – на 13 июля. Обеспечение заявки составляет 5% (585 тыс. рублей). Проект планировки ограничен улицами 20-летия Октября, Кольцовская, проспектом Революции, улицами Степана Разина, Софьи Перовской и Выборгская. Источником финансирования строительства станет бюджет Воронежа.



Заявки на участие в конкурсе будут оцениваться по таким критериям, как цена контракта (60%), качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки (20%) и квалификация участника закупки.



Перед участниками конкурса ставится задача по разработке генеральной схемы скоростного транспорта с учетом перспектив развития прилегающих территорий, определению основных технико-экономических параметров строительства первой очереди, обоснованию целесообразности и подготовке планов для проектирования. Работа подрядной организации разделена на три этапа. На первом этапе, который должен быть реализован до 31 июля 2017 года, мэрия требует проведения анализа транспортной и градостроительной ситуации: сбор информации о существующих дорогах и их пропускной способности, правовой статус прилегающих территорий и предварительная трассировка линии. Второй этап – предпроектная стадия – включает в себя детализацию генеральной схемы, проработку надземных и подземных линий, расчеты размеров парка, потребления ресурсов и необходимых площадей. Он должен быть завершен до 31 августа 2017 года.



На третьем этапе проектная документация будет рассмотрена на заседании научно-технического совета. Таким образом, проектирование должно быть выполнено к 20 декабря 2017 года. Администрация Воронежа объявила открытый конкурс на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию создания в городе скоростного рельсового транспорта с начальной ценой контракта в размере 11,7 млн рублей, следует из соответствующего извещения. Речь идет о создании метрополитена, или скоростного трамвая. Заказчиком выступает управление строительной политики мэрии, сообщает "Абирег" Предоставление документации для участия в конкурсе производится с 16 июня 2017 года, вскрытие конвертов с заявками назначено на 7 июля этого года, рассмотрение и оценка – на 13 июля. Обеспечение заявки составляет 5% (585 тыс. рублей). Проект планировки ограничен улицами 20-летия Октября, Кольцовская, проспектом Революции, улицами Степана Разина, Софьи Перовской и Выборгская. Источником финансирования строительства станет бюджет Воронежа.Заявки на участие в конкурсе будут оцениваться по таким критериям, как цена контракта (60%), качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки (20%) и квалификация участника закупки.Перед участниками конкурса ставится задача по разработке генеральной схемы скоростного транспорта с учетом перспектив развития прилегающих территорий, определению основных технико-экономических параметров строительства первой очереди, обоснованию целесообразности и подготовке планов для проектирования. Работа подрядной организации разделена на три этапа. На первом этапе, который должен быть реализован до 31 июля 2017 года, мэрия требует проведения анализа транспортной и градостроительной ситуации: сбор информации о существующих дорогах и их пропускной способности, правовой статус прилегающих территорий и предварительная трассировка линии. Второй этап – предпроектная стадия – включает в себя детализацию генеральной схемы, проработку надземных и подземных линий, расчеты размеров парка, потребления ресурсов и необходимых площадей. Он должен быть завершен до 31 августа 2017 года.На третьем этапе проектная документация будет рассмотрена на заседании научно-технического совета. Таким образом, проектирование должно быть выполнено к 20 декабря 2017 года.



