Viessmann Group открыла завод в ОЭЗ «Липецк» Комментариев: 0

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Господин Мартин Виссманн заметил в своей приветственной речи, что компания Viessmann уже почти 20 лет представлена на российском рынке, имеет шесть сбытовых филиалов по всей стране, и строительство завода — это логичное, экономически выверенное решение. «Строительство завода в России является значимой вехой в истории компании, — заявил Мартин Виссманн. — Оно отражает то огромное значение, которое имеет для нас сотрудничество с Российской Федерацией, являющейся теперь для нас не только рынком сбыта, но и местом расположения производства нашего высокотехнологичного оборудования. Создание новой производственной площадки в России является необходимым шагом к созданию таких условий, которые позволят адаптировать производимую продукцию под российский рынок непосредственно на месте».



Группа Viessmann провела глубокий анализ российского рынка на предмет локализации собственного производства в России, изучила несколько потенциальных производственных площадок и остановила свой выбор на ОЭЗ ППТ «Липецк». Данная площадка имеет выгодное географическое положение, обеспечивает близость к клиентам и производителям стали. В регионе также имеется квалифицированный технический и административный персонал, который регулярно проходит обучения на заводах Viessmann в Германии, Венгрии. В ОЭЗ ППТ «Липецк» существует готовая транспортная, инженерная и социальная инфраструктура. Администрация ОЭЗ ППТ «Липецк» обладает богатым опытом работы и обеспечивает всестороннюю поддержку, необходимую для реализации проекта. Решение локализовать производство промышленных водогрейных котлов для российского рынка на территории Российской Федерации было принято летом 2015 года. Уже в ноябре началось строительство завода, в январе текущего года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, а в марте появились первые готовые к продаже котлы. Таким образом, благодаря слаженной совместной работе с особой экономической зоной под руководством генерального директора Ивана Николаевича Кошелева завод был построен с опережением амбициозных планов. Новый завод в перспективе создаст до 140 рабочих мест в регионе (на данный момент сотрудников — более 50, к новому 2018 году планируется более 60).



Глава администрации Липецкой области Олег Королев в своей речи отметил высокую динамику развития Липецкой области, где широко применяются самые современные технологии в промышленности, АПК и других отраслях экономики. Он так же выделил один из приоритетов для областной власти - создание благоприятного делового климата. «Совместная с инвесторами работа помогает в успешном развитии региона. Появление на территории области такого крупного предприятия с мировым брэндом как Viessmann свидетельствует о большом доверии к Липецкой области. За это мы благодарим наших партнеров и желаем им успешной работы на липецкой земле» – заявил Олег Петрович.



Спецпредставитель Президента России по вопросам энергетики Сергей Шматко в своем выступлении подчеркнул, что новое производство высокотехнологичной компании Viessmann должно помочь российской экономике решить одну из самых актуальных задач — борьбы с энергопотерями. По его словам, энергоэффективное оборудование, производимое компанией, создаст новые стандарты энергопотребления, в которых так нуждается российская экономика.



Российское производство позволит Viessmann удовлетворить большой спрос на высокотехнологичное и надежное теплогенерирующее оборудование, в особенности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также можно будет реализовать проекты по переоборудованию промышленных предприятий энергоэффективными водогрейными и паровыми котлами. Компания Viessmann 14 июня открыла свой завод в особой экономической зоне Липецк. Среди высоких гостей церемонии открытия завода Viessmann в ОЭЗ ППТ «Липецк» были Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в России Рюдигер фон Фрич-Зеерхаузен, полномочный представитель gрезидента России в ЦФО Александр Беглов, глава администрации Липецкой области Олег Королев, спецпредставитель Президента России по вопросам энергетики Сергей Шматко, владелец компании Viessmann Профессор доктор Мартин Виссманн с супругой Аннетой Виссманн, генеральный директор Йоахим Янссен, руководитель направления Восточная Европа Артур Ульрих и другие официальные лица.Господин Мартин Виссманн заметил в своей приветственной речи, что компания Viessmann уже почти 20 лет представлена на российском рынке, имеет шесть сбытовых филиалов по всей стране, и строительство завода — это логичное, экономически выверенное решение. «Строительство завода в России является значимой вехой в истории компании, — заявил Мартин Виссманн. — Оно отражает то огромное значение, которое имеет для нас сотрудничество с Российской Федерацией, являющейся теперь для нас не только рынком сбыта, но и местом расположения производства нашего высокотехнологичного оборудования. Создание новой производственной площадки в России является необходимым шагом к созданию таких условий, которые позволят адаптировать производимую продукцию под российский рынок непосредственно на месте».Группа Viessmann провела глубокий анализ российского рынка на предмет локализации собственного производства в России, изучила несколько потенциальных производственных площадок и остановила свой выбор на ОЭЗ ППТ «Липецк». Данная площадка имеет выгодное географическое положение, обеспечивает близость к клиентам и производителям стали. В регионе также имеется квалифицированный технический и административный персонал, который регулярно проходит обучения на заводах Viessmann в Германии, Венгрии. В ОЭЗ ППТ «Липецк» существует готовая транспортная, инженерная и социальная инфраструктура. Администрация ОЭЗ ППТ «Липецк» обладает богатым опытом работы и обеспечивает всестороннюю поддержку, необходимую для реализации проекта. Решение локализовать производство промышленных водогрейных котлов для российского рынка на территории Российской Федерации было принято летом 2015 года. Уже в ноябре началось строительство завода, в январе текущего года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, а в марте появились первые готовые к продаже котлы. Таким образом, благодаря слаженной совместной работе с особой экономической зоной под руководством генерального директора Ивана Николаевича Кошелева завод был построен с опережением амбициозных планов. Новый завод в перспективе создаст до 140 рабочих мест в регионе (на данный момент сотрудников — более 50, к новому 2018 году планируется более 60).Глава администрации Липецкой области Олег Королев в своей речи отметил высокую динамику развития Липецкой области, где широко применяются самые современные технологии в промышленности, АПК и других отраслях экономики. Он так же выделил один из приоритетов для областной власти - создание благоприятного делового климата. «Совместная с инвесторами работа помогает в успешном развитии региона. Появление на территории области такого крупного предприятия с мировым брэндом как Viessmann свидетельствует о большом доверии к Липецкой области. За это мы благодарим наших партнеров и желаем им успешной работы на липецкой земле» – заявил Олег Петрович.Спецпредставитель Президента России по вопросам энергетики Сергей Шматко в своем выступлении подчеркнул, что новое производство высокотехнологичной компании Viessmann должно помочь российской экономике решить одну из самых актуальных задач — борьбы с энергопотерями. По его словам, энергоэффективное оборудование, производимое компанией, создаст новые стандарты энергопотребления, в которых так нуждается российская экономика.Российское производство позволит Viessmann удовлетворить большой спрос на высокотехнологичное и надежное теплогенерирующее оборудование, в особенности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также можно будет реализовать проекты по переоборудованию промышленных предприятий энергоэффективными водогрейными и паровыми котлами.



