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Врио губернатора Рязанской области знает, что значит «Быть русским!»

19 июня 2017
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Врио губернатора Рязанской области знает, что значит «Быть русским!»На городище «Старая Рязань», которое входит в структуру Рязанского историко-архитектурного заповедника Рязанский Кремль 18 июня состоялась акция исторической памяти «Быть русским!». Ее организаторами выступили международная общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор», возглавляемая Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Данилов ставропигиальный мужской монастырь (г. Москва), военно-патриотическое движение «Юнармия», клуб «Русский предприниматель».

Как сообщает пресс-служба облправительства, акция исторической памяти «Быть русским» открылась народным шествием к Поклонному кресту святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, где был совершен молебен в память о жителях и воинах Старой Рязани, павших от рук завоевателей.

В акции приняли участие глава Рязанского региона Николай Любимов, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Олег Костин, член Общественной палаты ЦФО, летчик-космонавт, Герой России, Герой Советского Союза Сергей Крикалев, наместник московского Данилова Монастыря архимандрит Алексий, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев, и.о. начальника спортивного клуба ЦСКА Дмитрий Ларченков, представители российских спортивных федераций, молодежных объединений, жители и гости региона.

Глава Рязанского региона Николай Любимов отметил, что праздник очень значим для всей России. «Этот праздник проходит в знаковом для всей России месте, где рязанцы одними из первых на Руси встретили страшного врага - хана Батыя. Они погибли, но доказали, что русские не сдаются,– сказал Николай Любимов.– Для нас эта акция важна потому, что ее участниками стали молодые люди. И этот патриотический настрой, который они получат, подскажет им дальнейшие шаги в жизни, научит еще больше ценить и любить Родину, знать ее историю».

Обращаясь к участникам и гостям акции, Депутат Государственной Думы РФ, многократный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев отметил: «Очень важно, что эта акция проходит в историческом месте и молодежь может проникнуться нравственной силой и духом русского народа. Русь была разобщенной, но соединив силы, русские люди победили врага. Сегодня нас объединяет любовь к своей Родине, к ее истории, готовность защищать ее рубежи, как это делали рязанцы много веков назад».

В рамках проекта исторической памяти состоялась церемония посвящения в юнармейцы. Ряды регионального отделения всероссийского движения, которое сейчас объединяет свыше тысячи человек, пополнили более 60-ти подростков из Шиловского, Спасского и Рыбновского районов. Обращаясь к ним, глава региона Николай Любимов отметил: «Это ваша первая присяга и, думаю, что событие запомнится на всю жизнь. Вы вступаете в Юнармию на святой для каждого человека земле, где наши предки мужественно сражались за свободу Отечества. Помните, что быть русским – значит быть патриотом, ценить и любить нашу Родину, знать ее историю, быть активным, неравнодушным человеком, везде и во всем добиваться высоких результатов».

Напомним, что 10 сентября состоятся выборы губернатора Рязанской области. В этой связи не вызывает удивления высокая пиар активность господина Любимова.
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