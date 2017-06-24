Сын липецкого губернатора сбил насмерть женщину Комментариев: 0



Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего заместителя прокурора Курской области Романа Королёва, который является сыном липецкого губернатора Олега Королёва. Королёв-младший обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



По версии следствия, в сентябре 2015 г. бывший зампрокурора, находясь за рулем автомобиля, насмерть сбил жительницу поселка Черемисиново Курской области. При этом установлено, что Королёв допустил превышение скорости.



Сам Королёв свою вину отрицает. Однако, как сообщили в Главном следственном управлении СКР, его вина «подтверждается совокупностью собранных доказательств».



Кроме того, сообщается, что следствию оказывалось противодействие в установлении обстоятельств ДТП. «Так, во время нахождения автомобиля после ДТП на охраняемой стоянке неустановленными лицами путем подачи тока высокого напряжения был поврежден блок управления подушками безопасности, содержащий данные о скорости в момент аварии», – рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.



Также следователями установлено, что данный случай нарушения правил дорожного движения обвиняемым был не единичным. В период 2011–2015гг. Королёв 126 раз нарушил правила дорожного движения в части несоблюдения установленного скоростного режима, в том числе в населенных пунктах.



В настоящее время уголовное дело направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. В Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Курской области Романа Королёва. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Роман Королёв является сыном губернатора Липецкой области Олега Королёва. Сам Королёв-младший свою вину отрицает, сообщает "Клуб Регионов" Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего заместителя прокурора Курской области Романа Королёва, который является сыном липецкого губернатора Олега Королёва. Королёв-младший обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».По версии следствия, в сентябре 2015 г. бывший зампрокурора, находясь за рулем автомобиля, насмерть сбил жительницу поселка Черемисиново Курской области. При этом установлено, что Королёв допустил превышение скорости.Сам Королёв свою вину отрицает. Однако, как сообщили в Главном следственном управлении СКР, его вина «подтверждается совокупностью собранных доказательств».Кроме того, сообщается, что следствию оказывалось противодействие в установлении обстоятельств ДТП. «Так, во время нахождения автомобиля после ДТП на охраняемой стоянке неустановленными лицами путем подачи тока высокого напряжения был поврежден блок управления подушками безопасности, содержащий данные о скорости в момент аварии», – рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.Также следователями установлено, что данный случай нарушения правил дорожного движения обвиняемым был не единичным. В период 2011–2015гг. Королёв 126 раз нарушил правила дорожного движения в части несоблюдения установленного скоростного режима, в том числе в населенных пунктах.В настоящее время уголовное дело направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.



