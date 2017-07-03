Детский омбудсмен получает все больше обращений от воронежцев Комментариев: 0



Речь шла в целом об итогах работы за 2016 год и о задачах на 2017 год. Как сообщила Ирина Попова, по состоянию на январь 2017 года в Воронежской области проживает 390 тысяч 774 несовершеннолетних, что составляет 16,7% от общей численности населения Воронежской области. Из них 4781 человек – это дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей и 6237 детей-инвалидов.



По словам омбудсмена, за прошедшие 5 лет наблюдался рост количества обращений граждан к уполномоченному по правам ребенка. Анализ показал, что подавляющее большинство обращений поступает от жителей г. Воронежа. Среди муниципальных районов лидируют Новоусманский, Семилукский, Лискинский и Павловский.



На протяжении 5 лет наиболее часто звучат вопросы нарушения прав детей со стороны их родителей. На втором месте остаются обращения о нарушениях прав детей в образовательных учреждениях. Также в 2016 году граждане активно обращались по вопросам оказания мер социальной поддержки.



В результате деятельности уполномоченного в 96 случаях (31,5%) получен положительный результат, то есть просьбы заявителей были удовлетворены, им оказана помощь в защите или восстановлении прав детей. Кроме того, 622 гражданам (86%) были даны разъяснения действующего законодательства, рекомендации о порядке решения поставленных вопросов, в отдельных случаях оказана правовая помощь в подготовке исковых заявлений. Из общего количества жалоб только 14,5 % содержали информацию о нарушениях прав и интересов детей. По результатам рассмотрения органами прокуратуры вынесено 6 представлений, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось число детей, охваченных медико-психологической, а также психологической и психотерапевтической помощью. В образовательных учреждениях Воронежской области работают 237 психологов. Учитывая, что в регионе 781 общеобразовательное учреждение, обеспеченность школ данными специалистами составляет всего 30%. В 597 образовательных учреждениях действует Служба школьной медиации, что составляет 76% от общего числа образовательных организаций.



Также Ирина Попова сообщила, что показатели детской смертности от 0 до 17 лет, в том числе младенческой смертности от 0 до года, по Воронежской области ниже среднероссийских и средних по ЦФО.

В Воронежской области отмечен рост числа обращений граждан к уполномоченному по правам ребенка. Об этом 3 июля на еженедельном оперативном совещании в правительстве области рассказала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Воронежской области Ирина Попова, сообщает пресс-служба облправительства.Речь шла в целом об итогах работы за 2016 год и о задачах на 2017 год. Как сообщила Ирина Попова, по состоянию на январь 2017 года в Воронежской области проживает 390 тысяч 774 несовершеннолетних, что составляет 16,7% от общей численности населения Воронежской области. Из них 4781 человек – это дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей и 6237 детей-инвалидов.По словам омбудсмена, за прошедшие 5 лет наблюдался рост количества обращений граждан к уполномоченному по правам ребенка. Анализ показал, что подавляющее большинство обращений поступает от жителей г. Воронежа. Среди муниципальных районов лидируют Новоусманский, Семилукский, Лискинский и Павловский.На протяжении 5 лет наиболее часто звучат вопросы нарушения прав детей со стороны их родителей. На втором месте остаются обращения о нарушениях прав детей в образовательных учреждениях. Также в 2016 году граждане активно обращались по вопросам оказания мер социальной поддержки.В результате деятельности уполномоченного в 96 случаях (31,5%) получен положительный результат, то есть просьбы заявителей были удовлетворены, им оказана помощь в защите или восстановлении прав детей. Кроме того, 622 гражданам (86%) были даны разъяснения действующего законодательства, рекомендации о порядке решения поставленных вопросов, в отдельных случаях оказана правовая помощь в подготовке исковых заявлений. Из общего количества жалоб только 14,5 % содержали информацию о нарушениях прав и интересов детей. По результатам рассмотрения органами прокуратуры вынесено 6 представлений, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось число детей, охваченных медико-психологической, а также психологической и психотерапевтической помощью. В образовательных учреждениях Воронежской области работают 237 психологов. Учитывая, что в регионе 781 общеобразовательное учреждение, обеспеченность школ данными специалистами составляет всего 30%. В 597 образовательных учреждениях действует Служба школьной медиации, что составляет 76% от общего числа образовательных организаций.Также Ирина Попова сообщила, что показатели детской смертности от 0 до 17 лет, в том числе младенческой смертности от 0 до года, по Воронежской области ниже среднероссийских и средних по ЦФО.



