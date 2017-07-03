Рязанские коммунисты не решились на кандидата-двойника Комментариев: 0



Эксперты замену кандидатов «на переправе» объясняют расколом внутри обкома, а также прямым указанием Кремля обезопасить действующего губернатора Николая Любимова от кандидата-двойника.

Фото: kprfrzn.ru

В Рязанской области обком КПРФ перевыбрал кандидата в губернаторы. Ранее «Клуб Регионов» сообщал, что от коммунистов пойдет сын бывшего губернатора Вячеслава Любимова – Андрей Любимов. Но позже выяснилось, что Любимов не смог собрать больше половины голосов делегатов. После этого в обкоме решили провести дополнительную конференцию, несмотря на заявление секретаря одной из первичек о том, что счетная комиссия намеренно скрыла три бюллетеня в пользу Любимова, что и помешало ему стать кандидатом от КПРФ.



На последней конференции Любимов уже не рассматривался, поскольку взял самоотвод. Единственной кандидатурой на выдвижение стал секретарь обкома и бывший депутат Госдумы Владимир Федоткин, который набрал положенное число голосов. Отметим, Федоткину 69 лет, он уже дважды участвовал в губернаторских выборах в Рязанской области. В 2012г. он занял второе место, набрав чуть менее 23%.



Второй секретарь рязанского обкома КПРФ, депутат областной думы Виктор Малюгин, комментируя для «Клуба Регионов» замену кандидата, сказал: «Просто в первый раз ни за кого не проголосовали. А второй раз единогласно проголосовали за Владимира Николаевича Федоткина». На вопрос, почему Любимов не стал участвовать в последнем голосовании, Малюгин сказал: «Ну а что, когда голосование уже один раз было, по новой что ли? Время уже, как говорится, не ждет – тут осталось полторы недели [для прохождения муниципального фильтра]». Второй секретарь обкома не сомневается, что Федоткин сумеет собрать необходимое количество подписей и выступит «не хуже, а может, значительно лучше, чем на предыдущих выборах, потому что доходы населения падают, а со стороны властных структур, в том числе и губернаторов, одна говорильня».



«Все эти действия обкома КПРФ напоминают какой-то фарс», – сказал «Клубу Регионов» политолог Владимир Авдонин. «Если раньше в Рязанской области КПРФ что-то из себя представляла – брала власть, приводила губернаторов, руководила областью, – то сейчас мы просто видим ее деградацию. Партия действует по указанию из Кремля, на нее прикрикнули – и она меняет кандидатов. Мы наблюдаем полную политическую деградацию этой партии. Причем она у нас была единственным реальным политическим игроком. Другим партиям у нас даже и деградировать некуда», – сказал эксперт. В то же время он заметил, что «технологический кандидат» Андрей Любимов не смог бы составить серьезную конкуренцию выдвинутому «Единой Россией» врио губернатора Николаю Любимову. «Это просто какие-то перестраховщики в Кремле сидят, и они на всякий случай то ли на воду подули, то ли отрабатывают свои какие-то технологии. Понятно, что сын Любимова ничего бы не набрал, но запутать избирателей в пределах 5–6% мог», – считает Авдонин. Вместе с тем он заметил, что выдвижение кандидатов-спойлеров – это технология, активно используемая Кремлем.



Анализируя происходящее в рязанском обкоме, политолог Александр Семёнов обратил внимание на то, как с самого начала проходили выборы кандидата. Всего для его определения коммунистам пришлось провести три конференции. На первой конференции конкуренцию Любимову, которого выдвинул лидер фракции КПРФ в гордуме Рязани Владимир Пылёнок, составила Эвелина Волкова. Она тоже является депутатом рязанской гордумы. Тогда они с Любимовым набрали одинаковое количество голосов. На второй конференции Любимов получил на два голоса больше Волковой, но, как было сказано выше, для утверждения их не хватило.



По мнению Семёнова, происходящее в стане коммунистов говорит о внутреннем расколе. «Всё очень просто: Владимир Федоткин не смог получить мандат депутата Госдумы седьмого созыва, соответственно, его позиции в региональном отделении существенно пошатнулись, плюс роль играет и его возраст. И все эти игры с кандидатами, в частности выдвижение сына экс-губернатора Любимова, которого даже в обкоме никто не знает, – это такая борьба внутри регионального отделения за лидерство. Те, кто сильно продвигал Любимова, хотели показать, что Федоткин не контролирует ситуацию в региональном отделении. И оказалось, что это действительно так», – говорит эксперт. Поэтому в ситуацию был вынужден вмешаться ЦК партии, назначив куратора. Семёнов считает, что те, кто пытается компрометировать Федоткина, работают на 2018г., на который назначены выборы нового созыва рязанской гордумы. «Эти выборы местным игрокам более интересны [чем губернаторские]. И естественно, стоит вопрос о том, кто будет формировать список КПРФ на этих выборах. Отсюда попытка показать федеральному руководству партии, что Федоткин не контролирует ситуацию, и перехватить лидерство», – говорит политолог.



Итоговое выдвижение Федоткина в губернаторы Семёнов называет соломоновым решением ЦК: «Раз Федоткин упустил ситуацию, пусть он за нее и отвечает. Ему дают шанс показать, что он контролирует отделение и имеет электоральную поддержку. Ну а то, что ЦК назначил региону куратора, также говорит о том, что там понимают, что они и сами упустили ситуацию». Однако вопрос лидерства в обкоме на этом не закрыт, и, по мнению собеседника «Клуба Регионов», он будет решаться уже после губернаторских выборов. Обком КПРФ лишь с третьего раза сумел выдвинуть своего кандидата в губернаторы Рязанской области. На выборы от коммунистов вместо Андрея Любимова, выдвинутого вначале, пойдет участник двух предыдущих губернаторских кампаний, ветеран региональной политики 69-летний Николай Федоткин, сообщает "Клуб Регионов" Эксперты замену кандидатов «на переправе» объясняют расколом внутри обкома, а также прямым указанием Кремля обезопасить действующего губернатора Николая Любимова от кандидата-двойника.В Рязанской области обком КПРФ перевыбрал кандидата в губернаторы. Ранее «Клуб Регионов» сообщал, что от коммунистов пойдет сын бывшего губернатора Вячеслава Любимова – Андрей Любимов. Но позже выяснилось, что Любимов не смог собрать больше половины голосов делегатов. После этого в обкоме решили провести дополнительную конференцию, несмотря на заявление секретаря одной из первичек о том, что счетная комиссия намеренно скрыла три бюллетеня в пользу Любимова, что и помешало ему стать кандидатом от КПРФ.На последней конференции Любимов уже не рассматривался, поскольку взял самоотвод. Единственной кандидатурой на выдвижение стал секретарь обкома и бывший депутат Госдумы Владимир Федоткин, который набрал положенное число голосов. Отметим, Федоткину 69 лет, он уже дважды участвовал в губернаторских выборах в Рязанской области. В 2012г. он занял второе место, набрав чуть менее 23%.Второй секретарь рязанского обкома КПРФ, депутат областной думы Виктор Малюгин, комментируя для «Клуба Регионов» замену кандидата, сказал: «Просто в первый раз ни за кого не проголосовали. А второй раз единогласно проголосовали за Владимира Николаевича Федоткина». На вопрос, почему Любимов не стал участвовать в последнем голосовании, Малюгин сказал: «Ну а что, когда голосование уже один раз было, по новой что ли? Время уже, как говорится, не ждет – тут осталось полторы недели [для прохождения муниципального фильтра]». Второй секретарь обкома не сомневается, что Федоткин сумеет собрать необходимое количество подписей и выступит «не хуже, а может, значительно лучше, чем на предыдущих выборах, потому что доходы населения падают, а со стороны властных структур, в том числе и губернаторов, одна говорильня».«Все эти действия обкома КПРФ напоминают какой-то фарс», – сказал «Клубу Регионов» политолог Владимир Авдонин. «Если раньше в Рязанской области КПРФ что-то из себя представляла – брала власть, приводила губернаторов, руководила областью, – то сейчас мы просто видим ее деградацию. Партия действует по указанию из Кремля, на нее прикрикнули – и она меняет кандидатов. Мы наблюдаем полную политическую деградацию этой партии. Причем она у нас была единственным реальным политическим игроком. Другим партиям у нас даже и деградировать некуда», – сказал эксперт. В то же время он заметил, что «технологический кандидат» Андрей Любимов не смог бы составить серьезную конкуренцию выдвинутому «Единой Россией» врио губернатора Николаю Любимову. «Это просто какие-то перестраховщики в Кремле сидят, и они на всякий случай то ли на воду подули, то ли отрабатывают свои какие-то технологии. Понятно, что сын Любимова ничего бы не набрал, но запутать избирателей в пределах 5–6% мог», – считает Авдонин. Вместе с тем он заметил, что выдвижение кандидатов-спойлеров – это технология, активно используемая Кремлем.Анализируя происходящее в рязанском обкоме, политолог Александр Семёнов обратил внимание на то, как с самого начала проходили выборы кандидата. Всего для его определения коммунистам пришлось провести три конференции. На первой конференции конкуренцию Любимову, которого выдвинул лидер фракции КПРФ в гордуме Рязани Владимир Пылёнок, составила Эвелина Волкова. Она тоже является депутатом рязанской гордумы. Тогда они с Любимовым набрали одинаковое количество голосов. На второй конференции Любимов получил на два голоса больше Волковой, но, как было сказано выше, для утверждения их не хватило.По мнению Семёнова, происходящее в стане коммунистов говорит о внутреннем расколе. «Всё очень просто: Владимир Федоткин не смог получить мандат депутата Госдумы седьмого созыва, соответственно, его позиции в региональном отделении существенно пошатнулись, плюс роль играет и его возраст. И все эти игры с кандидатами, в частности выдвижение сына экс-губернатора Любимова, которого даже в обкоме никто не знает, – это такая борьба внутри регионального отделения за лидерство. Те, кто сильно продвигал Любимова, хотели показать, что Федоткин не контролирует ситуацию в региональном отделении. И оказалось, что это действительно так», – говорит эксперт. Поэтому в ситуацию был вынужден вмешаться ЦК партии, назначив куратора. Семёнов считает, что те, кто пытается компрометировать Федоткина, работают на 2018г., на который назначены выборы нового созыва рязанской гордумы. «Эти выборы местным игрокам более интересны [чем губернаторские]. И естественно, стоит вопрос о том, кто будет формировать список КПРФ на этих выборах. Отсюда попытка показать федеральному руководству партии, что Федоткин не контролирует ситуацию, и перехватить лидерство», – говорит политолог.Итоговое выдвижение Федоткина в губернаторы Семёнов называет соломоновым решением ЦК: «Раз Федоткин упустил ситуацию, пусть он за нее и отвечает. Ему дают шанс показать, что он контролирует отделение и имеет электоральную поддержку. Ну а то, что ЦК назначил региону куратора, также говорит о том, что там понимают, что они и сами упустили ситуацию». Однако вопрос лидерства в обкоме на этом не закрыт, и, по мнению собеседника «Клуба Регионов», он будет решаться уже после губернаторских выборов.



