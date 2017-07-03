Стоимость проезда в Воронеже подорожает до 17 рублей Комментариев: 0



В управление регулярно обращались все городские перевозчики (на сегодняшний день насчитывается 13 организаций) с просьбой увеличить плату за проезд пассажиров. Предлагаемая перевозчиками стоимость проезда составляла до 27 рублей.



Специалистами управления проведена оценка экономической обоснованности расходов в соответствии с методикой и с учетом показателей прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Принято решение установить единый тариф на проезд в троллейбусах и автобусах большой, средней и малой вместимости: днем поездка будет стоить 17 рублей, в ночное время (с 22 до 6 часов) – 25 рублей.



Необходимость повышения тарифов связана с реализацией городской программы обновления общественного транспорта.Использование на маршрутах автобусов и троллейбусов, чей срок эксплуатации превышен, может создавать реальную угрозу безопасности пассажиров. Пятилетние контракты, заключенные городскими властями с перевозчиками в 2015 году, предусматривают поэтапную замену старых автобусов к 2019 году.Происходить это будет в том числе и за счет частных инвестиций: сами перевозчики планируют существенно увеличить собственные вложения в обновление состава и безопасность перевозок граждан и их багажа.



Последний раз стоимость проезда в городском транспорте менялась в 2015 году – с 12 до 15 рублей днем и до 20 рублей — ночью. Стоит отметить, что действующий в Воронеже тариф является одним из самых низких в ЦФО, а также среди городов-миллионников России. Среди соседних региональных центров ниже стоимость проезда только в Тамбове - 15 рублей. Стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа вырастет с 15 до 17 рублей. 4 июля приказ об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в пределах границ Воронежа опубликовало управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области. Документ должен вступить в силу по истечении 10 дней с момента опубликования.В управление регулярно обращались все городские перевозчики (на сегодняшний день насчитывается 13 организаций) с просьбой увеличить плату за проезд пассажиров. Предлагаемая перевозчиками стоимость проезда составляла до 27 рублей.Специалистами управления проведена оценка экономической обоснованности расходов в соответствии с методикой и с учетом показателей прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Принято решение установить единый тариф на проезд в троллейбусах и автобусах большой, средней и малой вместимости: днем поездка будет стоить 17 рублей, в ночное время (с 22 до 6 часов) – 25 рублей.Необходимость повышения тарифов связана с реализацией городской программы обновления общественного транспорта.Использование на маршрутах автобусов и троллейбусов, чей срок эксплуатации превышен, может создавать реальную угрозу безопасности пассажиров. Пятилетние контракты, заключенные городскими властями с перевозчиками в 2015 году, предусматривают поэтапную замену старых автобусов к 2019 году.Происходить это будет в том числе и за счет частных инвестиций: сами перевозчики планируют существенно увеличить собственные вложения в обновление состава и безопасность перевозок граждан и их багажа.Последний раз стоимость проезда в городском транспорте менялась в 2015 году – с 12 до 15 рублей днем и до 20 рублей — ночью. Стоит отметить, что действующий в Воронеже тариф является одним из самых низких в ЦФО, а также среди городов-миллионников России. Среди соседних региональных центров ниже стоимость проезда только в Тамбове - 15 рублей.



