Липецкие сироты получили жилье Комментариев: 0 Однокомнатные квартиры в новостройке получили накануне четверо детей-сирот в районном центре Чаплыгин Липецкой области. Квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов и отвечают всем современным нормам энергосбережения. Здесь уже установлена сантехника и кухонная плита, наклеены обои. Новоселов поздравили в администрации Чаплыгинского района.



Отдельные благоустроенные квартиры в новых домах предоставляются этой категории граждан в соответствии с государственной программы «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» и подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа». Всего в регионе в 2017-м собственное жилье получат 177 детей-сирот. В следующем году для них планируется закупить 250 квартир, а в 2019 году - 350.



Глава администрации Липецкой области Олег Королев поручил ответственным службам предпринять все меры для ликвидации очередности на получение жилья сиротами. На эти цели направлены дополнительные средства из областного бюджета. В регионе уделяется особое внимание тому, чтобы молодые люди с трудной судьбой, ответственность за которых взяло на себя государство, имели собственный дом. «Нам и далее необходимо, увеличивая объемы вводимого жилья, обеспечивать более широкую его доступность. Особенно молодым и многодетным семьям, детям-сиротам. То есть обеспечивать поддержку наиболее незащищенных слоев населения», - считает Олег Королев. Однокомнатные квартиры в новостройке получили накануне четверо детей-сирот в районном центре Чаплыгин Липецкой области. Квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов и отвечают всем современным нормам энергосбережения. Здесь уже установлена сантехника и кухонная плита, наклеены обои. Новоселов поздравили в администрации Чаплыгинского района.Отдельные благоустроенные квартиры в новых домах предоставляются этой категории граждан в соответствии с государственной программы «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» и подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа». Всего в регионе в 2017-м собственное жилье получат 177 детей-сирот. В следующем году для них планируется закупить 250 квартир, а в 2019 году - 350.Глава администрации Липецкой области Олег Королев поручил ответственным службам предпринять все меры для ликвидации очередности на получение жилья сиротами. На эти цели направлены дополнительные средства из областного бюджета. В регионе уделяется особое внимание тому, чтобы молодые люди с трудной судьбой, ответственность за которых взяло на себя государство, имели собственный дом. «Нам и далее необходимо, увеличивая объемы вводимого жилья, обеспечивать более широкую его доступность. Особенно молодым и многодетным семьям, детям-сиротам. То есть обеспечивать поддержку наиболее незащищенных слоев населения», - считает Олег Королев.



