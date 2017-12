Липецкие сироты получили жилье

Unable to load Mainlink code. Directory is not writeable!

Однокомнатные квартиры в новостройке получили накануне четверо детей-сирот в районном центре Чаплыгин Липецкой области. Квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов и отвечают всем современным нормам энергосбережения.

