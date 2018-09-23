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В Саратове в крупном пожаре погиб мужчина, эвакуированы 75 человек
Сегодня, 09:33
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В Саратове 24 сентября в результате пожара в 10-этажном жилом доме погиб мужчина, ещё два человека с ожогами остаются в больнице.
Как сообщает МЧС, 75 жильцов дома были эвакуированы, в том числе 15 - с помощью спасательных устройств. В 21.21 пожар был локализован, в 23 ч. 59 м. - полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 60 кв.м, от огня пострадали три квартиры (разрушений нет). На месте работали 13 единиц техники, 37 человек личного состава МЧС, все экстренные службы города. Причина и обстоятельства пожара выясняются специалистами испытательной пожарной лаборатории.
В настоящее время все коммуникации в подъезде восстановлены (за исключением двух этажей, где произошел пожар и проводилась проливка помещений). В 01 ч. 30 м. жильцы дома вернулись в свои квартиры.
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