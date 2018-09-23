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В Липецкой области открыли большой молочный комплекс
Сегодня, 13:38
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В Липецкой области открылся молочный комплекс ООО «КолоСС», рассчитанный на производство 16 тыс. тонн молока в год. В селе Рогожино Задонского района создано около 40 рабочих мест.
По данным обладминистрации, комплекс обеспечивает замкнутый цикл производства сырого цельного молока крупного рогатого скота. Для поголовья голштинской породы черно-пестрой масти европейской селекции на предприятии используется безвыгульная технология и беспривязный способ содержания с применением подстилки в виде опилок, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.
Вопросы развития молочного животноводства считает важными глава региона Олег Королев. «Крупные молочно-товарные комплексы обеспечивают необходимое для населения количество молока, и область готова производить больше молока, и строить новые молочные комплексы», - отмечает руководитель исполнительной власти региона.
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