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Липецкий оппозиционный депутат отстоял право на свободу слова в суде
Сегодня, 09:06
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Липецкий суд отказал региональному заксобранию в иске о защите чести и достоинства к депутату Олегу Хомутинникову, сотрудничающему с «Открытой Россией». Как сообщает Коммерсантъ, липецких депутатов возмутило его высказывание, что областной совет «работает не для жителей региона», «является игрушкой в руках бывших директоров колхозов и аффилированных с ними олигархов», которые «распределяют среди своих» бюджетные средства. Теперь Олег Хомутинников ставит под сомнение компетентность коллег как законодателей и видит в них «лишь статистов для нажимания кнопок».
25 сентября Судья Советского райсуда в Липецке Людмила Гончарова отказала облсовету в иске о защите чести и достоинства заксобрания к депутату Олегу Хомутинникову, сотрудничающему с «Открытой Россией».
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