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» » Олег Королев: «Воплощение новых планов - дело молодых»

Олег Королев: «Воплощение новых планов - дело молодых»

Вчера, 17:57
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Олег Королев: «Воплощение новых планов - дело молодых»
Дорогие липчане! Уважаемые земляки!

Скоро, через год, избирателям Липецкой области предстоит избирать на новый пятилетний срок главу администрации региона. Я руковожу областью двадцать шесть лет. Двадцать первый год работаю главой администрации Липецкой области, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи.

Я обратился к Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым. Надеюсь, Президент примет мое предложение. Я постараюсь сделать все для того, чтобы развитие Липецкой области продолжилось.

Я хотел бы поблагодарить Президента страны, Правительство России за постоянную помощь и поддержку Липецкой области, что позволило нам стремительно развиваться. Хотел бы поблагодарить и вас, дорогие избиратели, граждане Липецкой области. Вы неоднократно избирали меня главой региона подавляющим большинством голосов. Спасибо вам за это! Я прошу прощения у тех, кто считает, что я был в чем-то не прав, совершал какие-то ошибки. Желаю всем вам быть уверенными в завтрашнем дне, дерзать, продолжить начатое. Быть добру!
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