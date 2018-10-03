Из Сбербанка в Липецкую область Комментариев: 0

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов вступил в должность 4 октября. Через несколько дней после назначения в Липецк приехал сам банкир и полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. В большом зале обладминистрации они вместе с экс-губернатором Олегом Королевым рассказали местной элите о будущем региона.



Как сообщает обладминистрация, полпред отметил, что Игорь Артамонов прошел испытание Северным Кавказом, Сибирью и Москвой. «Я уверен, что он будет служить с честью липецкой земле», - подчеркнул Игорь Щеголев. Он добавил, что Липецкая область - лидер по многим показателям в ЦФО и в стране благодаря Олегу Королеву, который 26 лет стоял во главе региона. Он также выразил уверенность, что Игорь Артамонов сохранит преемственность и при этом вместе со своей командой будет успешно решать новые задачи, которые поставил Президент страны Владимир Путин в майском указе 2018 года. «Будем помогать, будем работать вместе», – подчеркнул полпред.



Игорь Артамонов в своем выступлении поблагодарил Президента России за высокое доверие и заявил, что готов продолжать развитие липецкой земли вместе с командой, которая смогла сделать из небольшой области динамично растущий и инвестиционно привлекательный регион. «Убежден, что совместными усилиями мы сможем сделать жизнь в Липецкой области еще лучше и для людей старшего поколения, и для молодежи, - отметил Игорь Артамонов. - Потенциал у региона огромный. И его использование в полной мере станет предметом нашей совместной работы, опираясь в том числе на ваш опыт, на те знания, которые получены мной, на лучшую практику Российской Федерации – мы будем применять это здесь».



Олег Королев, управлявший регионом 20 лет, поблагодарил всех липчан за совместную работу и подчеркнул огромную роль Президента РФ Владимира Путина в том, что Липецкая область и другие российские регионы получили широкие возможности для экономического развития и повышения качества жизни людей. «В Липецкой области работы еще много, и надо дать дорогу молодым руководителям, чтобы сделать нашу малую родину процветающим краем. Дерзайте и творите на благо Великой России!» – обратился Олег Королев к залу. Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов вступил в должность 4 октября. Через несколько дней после назначения в Липецк приехал сам банкир и полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. В большом зале обладминистрации они вместе с экс-губернатором Олегом Королевым рассказали местной элите о будущем региона.Как сообщает обладминистрация, полпред отметил, что Игорь Артамонов прошел испытание Северным Кавказом, Сибирью и Москвой. «Я уверен, что он будет служить с честью липецкой земле», - подчеркнул Игорь Щеголев. Он добавил, что Липецкая область - лидер по многим показателям в ЦФО и в стране благодаря Олегу Королеву, который 26 лет стоял во главе региона. Он также выразил уверенность, что Игорь Артамонов сохранит преемственность и при этом вместе со своей командой будет успешно решать новые задачи, которые поставил Президент страны Владимир Путин в майском указе 2018 года. «Будем помогать, будем работать вместе», – подчеркнул полпред.Игорь Артамонов в своем выступлении поблагодарил Президента России за высокое доверие и заявил, что готов продолжать развитие липецкой земли вместе с командой, которая смогла сделать из небольшой области динамично растущий и инвестиционно привлекательный регион. «Убежден, что совместными усилиями мы сможем сделать жизнь в Липецкой области еще лучше и для людей старшего поколения, и для молодежи, - отметил Игорь Артамонов. - Потенциал у региона огромный. И его использование в полной мере станет предметом нашей совместной работы, опираясь в том числе на ваш опыт, на те знания, которые получены мной, на лучшую практику Российской Федерации – мы будем применять это здесь».Олег Королев, управлявший регионом 20 лет, поблагодарил всех липчан за совместную работу и подчеркнул огромную роль Президента РФ Владимира Путина в том, что Липецкая область и другие российские регионы получили широкие возможности для экономического развития и повышения качества жизни людей. «В Липецкой области работы еще много, и надо дать дорогу молодым руководителям, чтобы сделать нашу малую родину процветающим краем. Дерзайте и творите на благо Великой России!» – обратился Олег Королев к залу.



