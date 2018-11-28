|
|
В Белгороде в 2018 году отремонтировали 72 многоквартирных дома
Более 9,5 тысяч жителей Белгорода улучшили условия проживания благодаря программе капремонта многоквартирных домов 2018 года. Руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин сообщил, что работы завершены на 99%. В домах на ул. Костюкова, проспекте Б. Хмельницкого, Свято-Троицком бульваре завершается ремонт входных групп и вентиляционных шахт.
По данным горадминистрации, всего в 2018 году силами восьми подрядных организаций было отремонтировано 72 многоквартирных дома, из них 38 обновлены полностью, в 18 отремонтированы отдельные конструктивные элементы. В 16 многоэтажках ремонт был произведен раньше срока за счет фонда, сформированного по решению жильцов на специальном счете регионального оператора. В результате произведенных работ более 9,5 тысяч белгородцев улучшили условия проживания.
Контролирует качество ремонта группа общественного контроля из депутатов Белгородского городского совета, собственников, представителей УК и ТСЖ, управления государственного жилищного надзора, регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ. В ближайшие три года планируется комплексно отремонтировать еще 132 жилых дома: в 2019 – 43 МКД, в 2020-м – 42, в 2021 – 47. В этот период также заменят 408 лифтов.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Мичуринске местный житель приговорен к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы за убийство гражданской супруги. Как сообщает Следственный комитет, вечером 22 июля 2018 года потерпевшая вместе с подругой ушла отмечать свой день рождения в кафе.
В России всего 4,4% работников получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта, сообщает "РИА Рейтинг".
В Пензе на ледовой арене Дворца спорта «Рубин» 3 декабря состоялось торжественное открытие зимнего спортивного сезона.
В селе Староюрьево Тамбовской области 3 декабря водитель автомобиля «Нивы», мужчина 1968 года рождения, съехал в кювет. В результате ДТП пассажиры автомобиля, молодой человек 2001 года рождения и мужчина 1991 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.
За присвоение аэропорту Пензы имени Михаила Юрьевича Лермонтова отдано более 247 тысяч голосов. Одновременно за присвоение имени Лермонтова аэропорту города Минеральные Воды проголосовало более 251 тысячи человек.
Более 9,5 тысяч жителей Белгорода улучшили условия проживания благодаря программе капремонта многоквартирных домов 2018 года. Руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин сообщил, что работы завершены на 99%.
В Воронеже 3 декабря в День Неизвестного солдата на площади Победы состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню.
В Тамбовской области за январь-октябрь 2018 года родилось 7042 человека, умерло 13419 человек. Зарегистрировано 5257 браков, в тоже время 3347 пар оформили развод, такие данные приводит Управление ЗАГС Тамбовской области.
Вчера состоялось заседание комитета Тамбовской городской Думы по местному самоуправлению и связям с общественными организациями, в работе комитета принял участие председатель городской Думы Виктор Путинцев.
В рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Центр по профилактике и борьбе со СПИД Тамбовской инфекционной клинической больницы организовал массовые акции в ТЦ «Ашан» и ТРЦ «РИО».
В Тамбовской области началась заготовка новогодних сосен. Как пояснил заместитель начальника регионального управления лесами Д.Ф. Налдеев, по закону заготавливать ели к Новому году гражданам самостоятельно запрещено.
Полицейские советуют тамбовчанам чаще проверять дачи в осенне-зимний период дачи. 2 декабря в дежурную часть полиции обратилась 38-летняя тамбовчанка, которая сообщила о краже с ее дачи, расположенной в селе Дмитриевка.
На перекресте ул. Чичканова и Советская в городе Тамбове произошло очередное ДТП, в котором пострадал пешеход.
3 декабря в России день памяти неизвестного солдата. Традиционно в этот день на Воздвиженском кладбище в городе Тамбове проходят памятные мероприятия, в них непосредственное участие принимают представители поисковых отрядов.
Как сообщает Фонд ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, по состоянию на 1 декабря на Тамбовщине отремонтировано 219 домов, принято в эксплуатацию после проведения ремонтных работ 209 многоэтажек.
В Бондарском лесхозе открыт современный цех по переработке мелкотоварной древесины. Во всех лесхозах региона сейчас внедряется новое деревообрабатывающее оборудование.
Ранним утром 1 декабря владелец продуктового магазина в селе Большой Избердей Петровского района обнаружила, что кто-то ночью взломал дверной замок и проник внутрь. Из магазина пропала алкогольная и табачная продукция, продукты питания и предметы бытовой химии.
Липецк занял 43 место в рейтинге зарплат среди российских городов, сообщает «РИА Рейтинг». Это наивысшая позиция среди всех городов Черноземья. Соотношение средней зарплаты и стоимости потребительского набора в Липецке составляет 2,05.
Воронеж занял 55 место в рейтинге зарплат среди российских городов, сообщает «РИА Рейтинг». Соотношение средней зарплаты и стоимости потребительского набора в Воронеже составляет 1,94. Таким образом, на среднюю зарплату воронежец может купить два потребительских набора. Для города, в котором
Пенза заняла 70 место в рейтинге зарплат среди российских городов, сообщает «РИА Рейтинг».
В Мичуринске 2 декабря на улице Советской водитель автомобиля «Лада Приора», не справился с управлением и столкнулся с «Ладой Калина». Водитель и пассажирка «Калины» были доставлены в ТОГБУЗ им. С.С. Брюхоненко города Мичуринска.
|