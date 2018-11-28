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В Пензе делом поддерживают детский хоккей
Сегодня, 12:30
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В Пензе на ледовой арене Дворца спорта «Рубин» 3 декабря состоялось торжественное открытие зимнего спортивного сезона. Как сообщает горадминистрация, в мероприятии приняли участие 8 лучших детских дворовых хоккейных команд Пензы — призеров соревнований по хоккею среди дворовых команд в рамках проекта «Детский спорт» сезона 2017-2018 гг.
В рамках мероприятия детским дворовым командам вручены комплекты хоккейных клюшек и сладкие призы.По завершению торжественной части состоялся блиц-турнир по хоккею с мячом, по результатам которого победители и призеры распределились следующим образом:
- 1 место – команда школы № 19;
- 2 место – команда школы № 28;
- 3 место – команда школы № 69.
Власти Пензы не словом, а делом поддерживают детский хоккей. Например, в соседнем Тамбове подобные турниры не проводятся в принципе, потому что городские власти даже не в силах организовать хоккейные коробки во всех районах города. Так, на Западе Тамбова есть три крупные школы №33, 35, 4, но хоккейных коробок там нет. Дети из этих школ лишены возможности покататься на коньках.
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