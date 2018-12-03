Две новые дороги открыли в Лысогорском районе Комментариев: 0



“Раньше проехать по этой дороге было очень трудно. И при этом в местных селах живет большая часть жителей Лысогорского района, сконцентрированы фермерские хозяйства. Поэтому приняли решение привести трассу в порядок. Дойдем и до самых отдаленных сел Лысогорского района. В целом за последние годы в 6 раз увеличилось финансирование региональных автодорог, так что ситуация с ними начала исправляться”, - отметил Валерий Радаев.



Фото пресс-службы губернатора

Сельчане поблагодарили Радаева за проведенный ремонт. Елена Николаева, жительница с. Урицкое рассказала: “Раньше до федеральной трассы добирались дольше, чем по ней до Саратова. Дороги тут не было, одни ухабы. Теперь с удовольствием ездим в Лысые Горы и в Саратов”.



Ремонт автомобильной дороги Шереметьевка – Широкий Карамыш – Большие Копены был начат по инициативе главы региона. Это трасса является одной из главных транспортных артерий Лысогорского района. Она соединяет 7 сел, в которых проживает 3,5 тыс. человек. Дорога протяжённостью 58,8 км ни разу не ремонтировалась с момента постройки в 1991 году. В 2017 году по поручению главы региона был приведен в порядок наиболее сложный участок от с. Старая Красавка до с. Урицкое длиной в 7 км. На встрече с Губернатором 15 декабря 2017 года жители с. Широкий Карамыш попросили, чтобы ремонт дороги был продолжен. Валерий Радаев пообещал, что в 2018 году будет приведён в порядок следующий участок дороги – от с. Урицкое до с. Широкий Карамыш.



В 2018 году на региональной трассе выполнен капитальный ремонт этого участка протяжённостью в 10 км. Кроме того, уложен защитный слой асфальта на участке в 4 км от федеральной трассы до с. Старая Красавка. Таким образом, дорога полностью отремонтирована на всем протяжении в 21 км от федеральной трассы «Саратов – Балашов» до с. Широкий Карабулак, второго по величине населенного пункта Лысогорского района. В Лысогорском районе Саратовской области отремонтировали участки двух автодорог. Губернатор Валерий Радаев встретился с жителями села Урицкое, по которому проходит участок отремонтированной дороги Шереметьевка – Широкий Карамыш – Большие Копены.“Раньше проехать по этой дороге было очень трудно. И при этом в местных селах живет большая часть жителей Лысогорского района, сконцентрированы фермерские хозяйства. Поэтому приняли решение привести трассу в порядок. Дойдем и до самых отдаленных сел Лысогорского района. В целом за последние годы в 6 раз увеличилось финансирование региональных автодорог, так что ситуация с ними начала исправляться”, - отметил Валерий Радаев.Сельчане поблагодарили Радаева за проведенный ремонт. Елена Николаева, жительница с. Урицкое рассказала: “Раньше до федеральной трассы добирались дольше, чем по ней до Саратова. Дороги тут не было, одни ухабы. Теперь с удовольствием ездим в Лысые Горы и в Саратов”.Ремонт автомобильной дороги Шереметьевка – Широкий Карамыш – Большие Копены был начат по инициативе главы региона. Это трасса является одной из главных транспортных артерий Лысогорского района. Она соединяет 7 сел, в которых проживает 3,5 тыс. человек. Дорога протяжённостью 58,8 км ни разу не ремонтировалась с момента постройки в 1991 году. В 2017 году по поручению главы региона был приведен в порядок наиболее сложный участок от с. Старая Красавка до с. Урицкое длиной в 7 км. На встрече с Губернатором 15 декабря 2017 года жители с. Широкий Карамыш попросили, чтобы ремонт дороги был продолжен. Валерий Радаев пообещал, что в 2018 году будет приведён в порядок следующий участок дороги – от с. Урицкое до с. Широкий Карамыш.В 2018 году на региональной трассе выполнен капитальный ремонт этого участка протяжённостью в 10 км. Кроме того, уложен защитный слой асфальта на участке в 4 км от федеральной трассы до с. Старая Красавка. Таким образом, дорога полностью отремонтирована на всем протяжении в 21 км от федеральной трассы «Саратов – Балашов» до с. Широкий Карабулак, второго по величине населенного пункта Лысогорского района.



