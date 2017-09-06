За долги «Зелёной долины» город Тамбов расплачивается имуществом Комментариев: 0



Региональные власти пытались спасти агротехнопарк. В прошлом году в кабинете губернатора состоялась рабочая встреча с представителем Сбербанка России для урегулирования спорных моментов, так как суммарный долг «Зелёной долины» перед Сбербанком составлял 1,9 млрд. руб. «Агрохолдинг имеет для региона огромное социально-политическое значение, - отметил Александр Никитин. – Вопреки всем сложностям необходимо найти способы вывода проекта из временного кризиса».



Несмотря на все старания, «временный» кризис решён не был, Сбербанк России обратился в арбитражный суд. В ходе судебных разбирательств стали выясняться интересные моменты. Так, между банком и комитетом по управлению имуществом Тамбовской области был заключён договор ипотеки, в соответствии с которым в обеспечение обязательств ООО «Зелёная долина» перед банком ему было передано в залог имущество. В качестве залога фигурирует нежилое помещение площадью 2,6 тыс. кв. м по ул. М. Горького, д. 18 в г. Тамбове. Спорное имущество тем временем было безвозмездно передано из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность города Тамбова.



В связи с тем, что ООО «Зелёная долина» не рассчиталось по долгам с банком в 2017 г., арбитражный суд выносит решение в пользу Сбербанка России - в счёт погашения задолженности по кредитным договорам взыскать указанную недвижимость. Судом установлена начальная стоимость имущества в размере 79,3 млн. руб. Дополнительно на город возложили судебные расходы. Вот так на город и область взвалена ответственность за просчёты бизнесменов. Проще говоря, бремя несёт каждый налогоплательщик области, ведь именно за счёт нас формируются бюджет и имущественный фонд.



В число учредителей ООО «Зелёная долина» входит не только Михаил Корнев, но и Любовь Рогожкина, жена бывшего главнокомандующего внутренними войсками МВД России, полномочного представителя Президента в СФО Николая Рогожкина. В 2016 г. Президент РФ отправил Николая Рогожкина в отставку, и агрохолдинг Михаила Корнева лишился возможной федеральной лоббистской поддержки.



Вообще история прихода «Зелёной долины» на мичуринскую землю не совсем простая, конфликт интересов и передел земли начались ещё на этапах становления агротехнопарка. Местные фермеры жаловались, что против них используются угрозы и силы правоохранительных органов.



В 2015 году сфера здравоохранения Тамбовской области стала использовать новую систему питания - проект государственно-частного партнерства, появившийся при сотрудничестве региональной власти с компанией «Корнев-групп». Если коротко, собственные кухни социальные учреждения закрыли и стали использовать привозное питание. За короткий период с фирмой ООО «Новая Система Питания» было заключено контрактов на обеспечение питанием больниц, школ и других социальных учреждений по всей области на общую сумму более 460 млн. руб. Как правило, контракты заключались с ООО «Новая Система Питания» как с единственным поставщиком, другие компании даже не заявлялись на торги.



Недавно политолог Дмитрий Нечаев посоветовал российским губернаторам поучиться у команды Александра Никитина. «Убрали бетинские скрепляющие оковы региональной вертикали власти, смахнули паутину семейно-родственных связей в отношениях администрации и бизнеса, проветрили кабинеты и коридоры власти от неприятного флера деструктивных лоббистов и носителей ренты», - отмечает политолог. И на самом деле это видно. Если ещё в прошлом году Михаил Корнев был в фаворитах, то теперь его имя даже не упоминают в СМИ. Команда губернатора не жалует почётных строителей, дорожников и отдельных бизнесменов бетинской эпохи, и многих есть за что. Однако, по моему мнению, скорее за этим скрывается передел рынков и сфер влияния, набирают силу новые предприниматели лояльные региональной власти. Если бы не оступился Михаил Корнев, думаю, и дальше его бизнес процветал.



Артем Александров,

политолог В 2011 г. в Брянске на межрегиональной конференции отделений партии «Единая Россия» Александр Никитин презентовал Владимиру Путину проект агротехнопарка «Зелёная долина». Однако основной учредитель аграрного проекта «Зелёная долина» Михаил Корнев, набрав льготных кредитов и государственных субсидий под создание агротехнопарка, видимо, не рассчитал своих сил. Возможно, виной упадку предприятия стало падение цен на картофель и просчёты руководства. По крайней мере, таким образом Корнев оправдывал критическое финансовое состояние дел на предприятии.Региональные власти пытались спасти агротехнопарк. В прошлом году в кабинете губернатора состоялась рабочая встреча с представителем Сбербанка России для урегулирования спорных моментов, так как суммарный долг «Зелёной долины» перед Сбербанком составлял 1,9 млрд. руб. «Агрохолдинг имеет для региона огромное социально-политическое значение, - отметил Александр Никитин. – Вопреки всем сложностям необходимо найти способы вывода проекта из временного кризиса».Несмотря на все старания, «временный» кризис решён не был, Сбербанк России обратился в арбитражный суд. В ходе судебных разбирательств стали выясняться интересные моменты. Так, между банком и комитетом по управлению имуществом Тамбовской области был заключён договор ипотеки, в соответствии с которым в обеспечение обязательств ООО «Зелёная долина» перед банком ему было передано в залог имущество. В качестве залога фигурирует нежилое помещение площадью 2,6 тыс. кв. м по ул. М. Горького, д. 18 в г. Тамбове. Спорное имущество тем временем было безвозмездно передано из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность города Тамбова.В связи с тем, что ООО «Зелёная долина» не рассчиталось по долгам с банком в 2017 г., арбитражный суд выносит решение в пользу Сбербанка России - в счёт погашения задолженности по кредитным договорам взыскать указанную недвижимость. Судом установлена начальная стоимость имущества в размере 79,3 млн. руб. Дополнительно на город возложили судебные расходы. Вот так на город и область взвалена ответственность за просчёты бизнесменов. Проще говоря, бремя несёт каждый налогоплательщик области, ведь именно за счёт нас формируются бюджет и имущественный фонд.В число учредителей ООО «Зелёная долина» входит не только Михаил Корнев, но и Любовь Рогожкина, жена бывшего главнокомандующего внутренними войсками МВД России, полномочного представителя Президента в СФО Николая Рогожкина. В 2016 г. Президент РФ отправил Николая Рогожкина в отставку, и агрохолдинг Михаила Корнева лишился возможной федеральной лоббистской поддержки.Вообще история прихода «Зелёной долины» на мичуринскую землю не совсем простая, конфликт интересов и передел земли начались ещё на этапах становления агротехнопарка. Местные фермеры жаловались, что против них используются угрозы и силы правоохранительных органов.В 2015 году сфера здравоохранения Тамбовской области стала использовать новую систему питания - проект государственно-частного партнерства, появившийся при сотрудничестве региональной власти с компанией «Корнев-групп». Если коротко, собственные кухни социальные учреждения закрыли и стали использовать привозное питание. За короткий период с фирмой ООО «Новая Система Питания» было заключено контрактов на обеспечение питанием больниц, школ и других социальных учреждений по всей области на общую сумму более 460 млн. руб. Как правило, контракты заключались с ООО «Новая Система Питания» как с единственным поставщиком, другие компании даже не заявлялись на торги.Недавно политолог Дмитрий Нечаев посоветовал российским губернаторам поучиться у команды Александра Никитина. «Убрали бетинские скрепляющие оковы региональной вертикали власти, смахнули паутину семейно-родственных связей в отношениях администрации и бизнеса, проветрили кабинеты и коридоры власти от неприятного флера деструктивных лоббистов и носителей ренты», - отмечает политолог. И на самом деле это видно. Если ещё в прошлом году Михаил Корнев был в фаворитах, то теперь его имя даже не упоминают в СМИ. Команда губернатора не жалует почётных строителей, дорожников и отдельных бизнесменов бетинской эпохи, и многих есть за что. Однако, по моему мнению, скорее за этим скрывается передел рынков и сфер влияния, набирают силу новые предприниматели лояльные региональной власти. Если бы не оступился Михаил Корнев, думаю, и дальше его бизнес процветал.Артем Александров,политолог



