Старые песни о главном

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Открытие года

О своём выдвижении уже заявили «почётные» кандидаты в президенты Владимир Жириновский и Григорий Явлинский. Открытием года стала Ксения Собчак, которая сразу пошла в атаку, делая резонансные выступления из разряда: «Крым – украинский», «после победы распущу Думу», «уберу Ленина с Красной площади», «я против Владимира Путина». Подобные заявления рассчитаны на сторонников либерального сегмента и откровенных оппонентов действующего Президента РФ, да и сама К. Собчак называет себя кандидатом против всех.



Нет сомнения в том, что её выдвижение – это спланированный шаг на уровне Администрации Президента РФ для создания видимости конкуренции на выборах и интересного шоу. Ещё в сентябре был организован информационный вброс, что в Кремле задумались выдвинуть в качестве спарринг-партнёра главного кандидата в президенты женщину, намекая на К. Собчак. Она в свою очередь назвала себя «человеком независимым», чем «очень гордится», и отметила, что не сотрудничает с администрацией главы государства и не собирается. Понимая весь этот спектакль, определённая часть протестного электората всё равно поддержит её кандидатуру, ведь она выражает конкретные настроения либеральной оппозиции. Вполне вероятно займёт достойное место, набрав 5-7% голосов при условии регистрации и ведения на должном уровне предвыборной кампании. Главная задача К. Собчак – придать лоск легитимности избирательной кампании и привлечь на выборы определённую долю скептиков и молодёжи.



Навальный – 2024



Следующий потенциальный кандидат в Президенты РФ – председатель Партии Прогресса Алексей Навальный – правда, его время ещё не пришло. По моему мнению, звёздный час А. Навального может наступить в 2024 году, если будет нужно разыграть карту прихода к власти оппозиционера в условиях разбалансировки общественно-политической ситуации в стране на фоне экономического кризиса с целью сохранения системы в рамках либеральной парадигмы. Несмотря на всю критику олигархов А. Навальный пользуется поддержкой влиятельных бизнесменов, к примеру, Михаила Фридмана, гражданина Израиля, председателя наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». Часть российского правящего класса делает ставку на оппозиционера как для решения текущих задач, допустим расправы со своими конкурентами в виде антикоррупционных разоблачений, так и на перспективу.



Вообще политическая карьера Навального – это путь конъюнктурного популиста. В 2000-е годы он работал с либеральными партиями «Яблоко» и «Союз правых сил», через некоторое время переметнулся на флаг националистов. Участвовал в «Русских маршах», председательствовал в националистическом движении «Народ», не гнушался сотрудничать с ультраправыми элементами из движения против нелегальной иммиграции. Даже снимался в роликах с фашистским юморком, где инородцев сравнивал с вредоносными насекомыми, которых, если что, можно отстреливать. Но лозунг борьбы с коррупцией оказался более успешным для привлечения сторонников, чем националистическая риторика.



Предвыборная программа А. Навального не вызывает большего доверия. Конкретика отсутствует, непонятна реализация антикоррупционных механизмов, экономические расчёты сомнительны. Экономическая составляющая программы направлена не на борьбу с олигархами как классом, которые эксплуатируют трудящихся, а на лоббирование интересов одних магнатов на фоне мягкого раскулачивания других. «Олигархи, чьё состояние нажито на перепродаже сырья и господрядах, а также участники залоговых аукционов должны заплатить крупный единоразовый налог, который компенсирует несправедливость приватизации и последних лет жизни страны» – из программы. А что делать с олигархами, которые нажили своё состояние за счёт иных механизмов, в том числе присвоения прибавочного продукта? Единовременный налог не решит классовых противоречий в российском обществе, хотя это и не нужно, как отмечает А. Навальный, его программа направлена на сглаживание социального неравенства в России.



Борьба с коррупцией – краеугольный камень в программе оппозиционера, но любые намерения и принятые законы останутся мёртворожденными без изменений модели российской экономики. Российская коррупция – это порождение российского капитализма, действующее положение вещей устраивает как предпринимателей, так и чиновников. В России выгоднее купить конкурентные преимущества, чем победить в конкуренции, проще дать взятки за то, что чиновники вмешаются в процессы в пользу взяточника. Предприниматели разных калибров являются главными спонсорами коррупции. Нет никаких гарантий того, что бизнес, поддерживающий сегодня Навального, не будут использовать серые схемы в будущем. Теневая экономика и коррупция, неразделимые понятия и порождают друг друга. Россия занимает четвёртое место в топ-5 крупнейших теневых экономик мира, её объём составляет 33,6 трлн. руб., или 39% от ВВП страны. Если бороться с коррупцией, то, прежде всего с теневой экономикой и причинами, благодаря которым она процветает.



Выборы без выбора

В современной России власть решает, кто и каким образом будет её критиковать. Если ты начинаешь это делать без санкции сверху, то можешь нажить серьёзные проблемы. Помните, что в средневековой Европе шуты не только развлекали короля или вельмож, но и выполняли политические функции. Через шутов представители средневековой элиты доводили до сведения друг друга и короля свои претензии, критику, жалобы или особо рискованные идеи. Современные шуты – это политики, защищающие интересы своих ставленников и потешающие обывателей.



Российские правящие круги делают ставки на политиков либерального толка, откровенных антикоммунистов, которые если возникнет ситуация, должны урезонить или умело слить протестные настроения, обусловленные социально-экономическими причинами для сохранения системы, следовательно и капиталов своих хозяев. Буржуазные выборы напоминают старые заезженные песни, появляются новые лица, но сути происходящих процессов это не меняет. При выборе любого системного кандидата в победителях будет капитал.



Артем Александров 18 марта 2018 года в четвертую годовщину присоединения Крыма к России должны состояться выборы Президента РФ. Особой интриги нет – с большой долей вероятности Владимир Путин успешно переизберётся на новый срок, если не произойдут экстраординарные события на политической арене. Социологические опросы граждан показывают следующий расклад электоральной поддержки: Владимир Путин – 68%, Владимир Жириновский – 7%, Геннадий Зюганов – 4%, Ксения Собчак – 1% (данные фонда «Общественное мнение»). Да и поддержка Алексея Навального невелика в районе 2% (данные Левада-центра), но то ли ещё будет… О своём выдвижении уже заявили «почётные» кандидаты в президенты Владимир Жириновский и Григорий Явлинский. Открытием года стала Ксения Собчак, которая сразу пошла в атаку, делая резонансные выступления из разряда: «Крым – украинский», «после победы распущу Думу», «уберу Ленина с Красной площади», «я против Владимира Путина». Подобные заявления рассчитаны на сторонников либерального сегмента и откровенных оппонентов действующего Президента РФ, да и сама К. Собчак называет себя кандидатом против всех.Нет сомнения в том, что её выдвижение – это спланированный шаг на уровне Администрации Президента РФ для создания видимости конкуренции на выборах и интересного шоу. Ещё в сентябре был организован информационный вброс, что в Кремле задумались выдвинуть в качестве спарринг-партнёра главного кандидата в президенты женщину, намекая на К. Собчак. Она в свою очередь назвала себя «человеком независимым», чем «очень гордится», и отметила, что не сотрудничает с администрацией главы государства и не собирается. Понимая весь этот спектакль, определённая часть протестного электората всё равно поддержит её кандидатуру, ведь она выражает конкретные настроения либеральной оппозиции. Вполне вероятно займёт достойное место, набрав 5-7% голосов при условии регистрации и ведения на должном уровне предвыборной кампании. Главная задача К. Собчак – придать лоск легитимности избирательной кампании и привлечь на выборы определённую долю скептиков и молодёжи. Следующий потенциальный кандидат в Президенты РФ – председатель Партии Прогресса Алексей Навальный – правда, его время ещё не пришло. По моему мнению, звёздный час А. Навального может наступить в 2024 году, если будет нужно разыграть карту прихода к власти оппозиционера в условиях разбалансировки общественно-политической ситуации в стране на фоне экономического кризиса с целью сохранения системы в рамках либеральной парадигмы. Несмотря на всю критику олигархов А. Навальный пользуется поддержкой влиятельных бизнесменов, к примеру, Михаила Фридмана, гражданина Израиля, председателя наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». Часть российского правящего класса делает ставку на оппозиционера как для решения текущих задач, допустим расправы со своими конкурентами в виде антикоррупционных разоблачений, так и на перспективу.Вообще политическая карьера Навального – это путь конъюнктурного популиста. В 2000-е годы он работал с либеральными партиями «Яблоко» и «Союз правых сил», через некоторое время переметнулся на флаг националистов. Участвовал в «Русских маршах», председательствовал в националистическом движении «Народ», не гнушался сотрудничать с ультраправыми элементами из движения против нелегальной иммиграции. Даже снимался в роликах с фашистским юморком, где инородцев сравнивал с вредоносными насекомыми, которых, если что, можно отстреливать. Но лозунг борьбы с коррупцией оказался более успешным для привлечения сторонников, чем националистическая риторика.Предвыборная программа А. Навального не вызывает большего доверия. Конкретика отсутствует, непонятна реализация антикоррупционных механизмов, экономические расчёты сомнительны. Экономическая составляющая программы направлена не на борьбу с олигархами как классом, которые эксплуатируют трудящихся, а на лоббирование интересов одних магнатов на фоне мягкого раскулачивания других. «Олигархи, чьё состояние нажито на перепродаже сырья и господрядах, а также участники залоговых аукционов должны заплатить крупный единоразовый налог, который компенсирует несправедливость приватизации и последних лет жизни страны» – из программы. А что делать с олигархами, которые нажили своё состояние за счёт иных механизмов, в том числе присвоения прибавочного продукта? Единовременный налог не решит классовых противоречий в российском обществе, хотя это и не нужно, как отмечает А. Навальный, его программа направлена на сглаживание социального неравенства в России.Борьба с коррупцией – краеугольный камень в программе оппозиционера, но любые намерения и принятые законы останутся мёртворожденными без изменений модели российской экономики. Российская коррупция – это порождение российского капитализма, действующее положение вещей устраивает как предпринимателей, так и чиновников. В России выгоднее купить конкурентные преимущества, чем победить в конкуренции, проще дать взятки за то, что чиновники вмешаются в процессы в пользу взяточника. Предприниматели разных калибров являются главными спонсорами коррупции. Нет никаких гарантий того, что бизнес, поддерживающий сегодня Навального, не будут использовать серые схемы в будущем. Теневая экономика и коррупция, неразделимые понятия и порождают друг друга. Россия занимает четвёртое место в топ-5 крупнейших теневых экономик мира, её объём составляет 33,6 трлн. руб., или 39% от ВВП страны. Если бороться с коррупцией, то, прежде всего с теневой экономикой и причинами, благодаря которым она процветает.В современной России власть решает, кто и каким образом будет её критиковать. Если ты начинаешь это делать без санкции сверху, то можешь нажить серьёзные проблемы. Помните, что в средневековой Европе шуты не только развлекали короля или вельмож, но и выполняли политические функции. Через шутов представители средневековой элиты доводили до сведения друг друга и короля свои претензии, критику, жалобы или особо рискованные идеи. Современные шуты – это политики, защищающие интересы своих ставленников и потешающие обывателей.Российские правящие круги делают ставки на политиков либерального толка, откровенных антикоммунистов, которые если возникнет ситуация, должны урезонить или умело слить протестные настроения, обусловленные социально-экономическими причинами для сохранения системы, следовательно и капиталов своих хозяев. Буржуазные выборы напоминают старые заезженные песни, появляются новые лица, но сути происходящих процессов это не меняет. При выборе любого системного кандидата в победителях будет капитал.Артем Александров



