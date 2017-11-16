Unable to load Mainlink code. Directory is not writeable! Старые песни о главном » Тамбов-информ – новости Тамбова и Тамбовской области, погода, каталог
Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Тамбовским электрикам понадобился «Mercedes» за 12 миллионов рублей

Срок предварительного следствия по делу игровой империи продлен до 7 декабря

«Журавль» в небе

Администрация Мордовского района пытается взыскать с ООО «Звезда-2» 82 млн. руб.

В Тамбове начали рушить самое старое здание в городе

Областным чиновникам планируют проиндексировать зарплату на 37 млн. руб.

В Мучкапском районе прошел крупнейший марафон Черноземья

В Тамбове завершился X фестиваль «Виват, театр»

В Тамбове никак не могут достроить перинатальный центр

Во многие дома города Тамбова отопление ёще не пришло

Тамбовская область занимает последнее место по объему платных услуг

Строительная отрасль в Тамбовской области просела почти на 40%

» » » Старые песни о главном

Старые песни о главном

Сегодня, 08:40
Комментариев: 0
Версия для печати
Старые песни о главном18 марта 2018 года в четвертую годовщину присоединения Крыма к России должны состояться выборы Президента РФ. Особой интриги нет – с большой долей вероятности Владимир Путин успешно переизберётся на новый срок, если не произойдут экстраординарные события на политической арене. Социологические опросы граждан показывают следующий расклад электоральной поддержки: Владимир Путин – 68%, Владимир Жириновский – 7%, Геннадий Зюганов – 4%, Ксения Собчак – 1% (данные фонда «Общественное мнение»). Да и поддержка Алексея Навального невелика в районе 2% (данные Левада-центра), но то ли ещё будет…

Открытие года

Старые песни о главномО своём выдвижении уже заявили «почётные» кандидаты в президенты Владимир Жириновский и Григорий Явлинский. Открытием года стала Ксения Собчак, которая сразу пошла в атаку, делая резонансные выступления из разряда: «Крым – украинский», «после победы распущу Думу», «уберу Ленина с Красной площади», «я против Владимира Путина». Подобные заявления рассчитаны на сторонников либерального сегмента и откровенных оппонентов действующего Президента РФ, да и сама К. Собчак называет себя кандидатом против всех.

Нет сомнения в том, что её выдвижение – это спланированный шаг на уровне Администрации Президента РФ для создания видимости конкуренции на выборах и интересного шоу. Ещё в сентябре был организован информационный вброс, что в Кремле задумались выдвинуть в качестве спарринг-партнёра главного кандидата в президенты женщину, намекая на К. Собчак. Она в свою очередь назвала себя «человеком независимым», чем «очень гордится», и отметила, что не сотрудничает с администрацией главы государства и не собирается. Понимая весь этот спектакль, определённая часть протестного электората всё равно поддержит её кандидатуру, ведь она выражает конкретные настроения либеральной оппозиции. Вполне вероятно займёт достойное место, набрав 5-7% голосов при условии регистрации и ведения на должном уровне предвыборной кампании. Главная задача К. Собчак – придать лоск легитимности избирательной кампании и привлечь на выборы определённую долю скептиков и молодёжи.

Навальный – 2024

Старые песни о главномСледующий потенциальный кандидат в Президенты РФ – председатель Партии Прогресса Алексей Навальный – правда, его время ещё не пришло. По моему мнению, звёздный час А. Навального может наступить в 2024 году, если будет нужно разыграть карту прихода к власти оппозиционера в условиях разбалансировки общественно-политической ситуации в стране на фоне экономического кризиса с целью сохранения системы в рамках либеральной парадигмы. Несмотря на всю критику олигархов А. Навальный пользуется поддержкой влиятельных бизнесменов, к примеру, Михаила Фридмана, гражданина Израиля, председателя наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». Часть российского правящего класса делает ставку на оппозиционера как для решения текущих задач, допустим расправы со своими конкурентами в виде антикоррупционных разоблачений, так и на перспективу.

Вообще политическая карьера Навального – это путь конъюнктурного популиста. В 2000-е годы он работал с либеральными партиями «Яблоко» и «Союз правых сил», через некоторое время переметнулся на флаг националистов. Участвовал в «Русских маршах», председательствовал в националистическом движении «Народ», не гнушался сотрудничать с ультраправыми элементами из движения против нелегальной иммиграции. Даже снимался в роликах с фашистским юморком, где инородцев сравнивал с вредоносными насекомыми, которых, если что, можно отстреливать. Но лозунг борьбы с коррупцией оказался более успешным для привлечения сторонников, чем националистическая риторика.

Предвыборная программа А. Навального не вызывает большего доверия. Конкретика отсутствует, непонятна реализация антикоррупционных механизмов, экономические расчёты сомнительны. Экономическая составляющая программы направлена не на борьбу с олигархами как классом, которые эксплуатируют трудящихся, а на лоббирование интересов одних магнатов на фоне мягкого раскулачивания других. «Олигархи, чьё состояние нажито на перепродаже сырья и господрядах, а также участники залоговых аукционов должны заплатить крупный единоразовый налог, который компенсирует несправедливость приватизации и последних лет жизни страны» – из программы. А что делать с олигархами, которые нажили своё состояние за счёт иных механизмов, в том числе присвоения прибавочного продукта? Единовременный налог не решит классовых противоречий в российском обществе, хотя это и не нужно, как отмечает А. Навальный, его программа направлена на сглаживание социального неравенства в России.

Борьба с коррупцией – краеугольный камень в программе оппозиционера, но любые намерения и принятые законы останутся мёртворожденными без изменений модели российской экономики. Российская коррупция – это порождение российского капитализма, действующее положение вещей устраивает как предпринимателей, так и чиновников. В России выгоднее купить конкурентные преимущества, чем победить в конкуренции, проще дать взятки за то, что чиновники вмешаются в процессы в пользу взяточника. Предприниматели разных калибров являются главными спонсорами коррупции. Нет никаких гарантий того, что бизнес, поддерживающий сегодня Навального, не будут использовать серые схемы в будущем. Теневая экономика и коррупция, неразделимые понятия и порождают друг друга. Россия занимает четвёртое место в топ-5 крупнейших теневых экономик мира, её объём составляет 33,6 трлн. руб., или 39% от ВВП страны. Если бороться с коррупцией, то, прежде всего с теневой экономикой и причинами, благодаря которым она процветает.

Выборы без выбора
В современной России власть решает, кто и каким образом будет её критиковать. Если ты начинаешь это делать без санкции сверху, то можешь нажить серьёзные проблемы. Помните, что в средневековой Европе шуты не только развлекали короля или вельмож, но и выполняли политические функции. Через шутов представители средневековой элиты доводили до сведения друг друга и короля свои претензии, критику, жалобы или особо рискованные идеи. Современные шуты – это политики, защищающие интересы своих ставленников и потешающие обывателей.

Российские правящие круги делают ставки на политиков либерального толка, откровенных антикоммунистов, которые если возникнет ситуация, должны урезонить или умело слить протестные настроения, обусловленные социально-экономическими причинами для сохранения системы, следовательно и капиталов своих хозяев. Буржуазные выборы напоминают старые заезженные песни, появляются новые лица, но сути происходящих процессов это не меняет. При выборе любого системного кандидата в победителях будет капитал.

Артем Александров
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Алексей Навальный провел встречу со сторонниками в Тамбове

Официальная позиция ЦИК России по «выдвижению кандидатов в Президенты»

Леонид Поляков: Уверенность в победе Путина создает риск недостаточной явки ...

Яндекс передал ФСБ данные о спонсорах Навального

Поддержка Путина и социологи

Ксения Собчак может «поработать» продавцом в салонах «Евросети»

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Старые песни о главном

Сегодня, 08:40
0
18 марта 2018 года в четвертую годовщину присоединения Крыма к России должны состояться выборы Президента РФ.

Кредиторская задолженность организаций области составляет 78 млрд. руб.

Сегодня, 08:25
0
По последним данным суммарная задолженность по обязательствам организаций Тамбовской области составила 172,8 млрд. рублей, из нее просроченная - 2,1 млрд. рублей – сообщает Тамбовстат.

Шамояна могут объявить банкротом

Сегодня, 08:11
0
В Арбитражный суд Тамбовской области обратилась ФНС России с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ИП Шамоян С.В. сумма исковых требований составляет почти 1 млн. руб.

Коллектив детской библиотеки стал призером федерального конкурса

Сегодня, 07:53
0
Авторский коллектив областной детской библиотеки и ТГУ им. Г.Р. Державина награждён Дипломом за III место во Всероссийском конкурсе «Изучаем чтение».

Тамбовским электрикам понадобился «Mercedes» за 12 миллионов рублей

Вчера, 18:27
0
Тамбовская областная сбытовая компания разместила на портале госзакупок заявку на покупку легкового автомобиля стоимостью 11 990 000 руб.

В Тамбове завершаются работы по строительству «семейного сквера»

Вчера, 11:22
0
В Тамбове в районе дома №19 по улице Пензенская завершаются работы по строительству «Семейный» сквер.

Срок предварительного следствия по делу игровой империи продлен до 7 декабря

Вчера, 08:13
0
Срок предварительного следствия по уголовному делу связанного с организаций незаконной игорной деятельностью на территории Тамбовской области продлен до 7 декабря 2017 года.

Более миллиона рублей выделено на стипендии и гранты одаренной молодежи

Вчера, 07:49
0
На стипендии и гранты одаренной молодежи Тамбовской области выделено более одного миллиона рублей.

Состоялось заседание молодых депутатов Тамбовской области

Вчера, 07:46
0
16 ноября в стенах Тамбовской областной Думы состоялось очередное заседание молодых депутатов региона

За загрязнение Цны наказали на 40 тыс. руб.

16 ноября 2017
0
Вынесен приговор работнику ООО «Тамбовский бекон», который управляя трактором, при помощи перекачивающих механизмов осуществлял внесение жидких органических удобрений на прилегающие земельные участки и заснул.

Тамбовский молодежный театр уезжает в Кострому

16 ноября 2017
0
В рамках реализации проекта Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли. Межрегиональный проект» сегодня Тамбовский молодежный театр отправляется на обменные гастроли в Кострому.

ООО «Тамбовский Жилищный Стандарт» нарушает антимонопольное законодательство

16 ноября 2017
0
Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность решения УФАС России по Тамбовской области о совершении ООО «ТЖС» недобросовестной конкуренции на рынке управления МКД, а также законность предписания о передаче технической документации на многоквартирный дом № 176/46 по ул. К.Маркса

Вандалы в Тамбове разбивают по несколько остановок каждый день

16 ноября 2017
0
Работники отдела МБУ «Пассажирские перевозки» ежедневно ремонтируют остановки пассажирского транспорта, которые становятся мишенью вандалов.

В Петровском районе проходит региональный госсовет

15 ноября 2017
0
Под председательством главы администрации Тамбовской области Александра Никитина сегодня в Петровском районе проходит региональный госсовет.

Только каждая пятая семья может купить в ипотеку двушку

15 ноября 2017
0
РИА Рейтинг опубликовал исследование по доступности покупки семьями жилья в ипотеку в 2017 году в частности двухкомнатную квартиру.

В Тамбове увековечат память советских маршалов

15 ноября 2017
0
В Тамбове на территории Казачьей кадетской школы сегодня откроют сразу два бюста героям Великой Отечественной войны маршалу Георгию Жукову и Ивану Баграмяну.

В Котовске было сорвано начало отопительного сезона

15 ноября 2017
0
По информации администрации города Котовска прокуратурой была проведена проверка в отношении ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» и ООО «Жилищное хозяйство», которые проводили аварийные работы на тепловых сетях города.

«Журавль» в небе

15 ноября 2017
0
В информационное агентство «Тамбов-информ» обратились сельхозпроизводители Староюрьевского района Тамбовской области ставшие заложниками череды банкротных производств, которые наводят на определенные мысли, законности рассматриваемых действий.

Заслуженным тамбовчанам вручили медали к 80-летию Тамбовской области

14 ноября 2017
0
Сегодня в администрации города Тамбова вручили медали к 80-летию Тамбовской области заслуженным людям. Глава города Сергей Чеботарев на торжественном мероприятии отметил важность этих наград и поздравил собравшихся.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего

14 ноября 2017
0
Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ, нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ по факту гибели рабочего, напомним, трагедия произошла 10 октября 2017 года на улице Астраханской в городе Тамбове.

В Тамбове продолжился незаконный снос исторического здания

13 ноября 2017
0
В связи с поступлением заявления о включении в государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия – строения по адресу г. Тамбов, ул. Советская, 107, управление по государственной охране объектов культурного наследия области
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, жирков, заповедник, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, школа, юрий жирков

Показать все теги