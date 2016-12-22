В Крыму за год стало больше бизнеса Комментариев: 0



Уже в этом контексте лучшие показатели имеет сфера строительства (прирост 26,7%), финансовый сектор (прирост 31,3%), социальные, коммунальные и прочие услуги (прирост 56,1%), однако почти не изменился показатель прироста образовательных организаций (прирост 0,4%). Эксперт полагает, что приведенные данные отражают реальное положение дел, а именно бизнес в Крыму привлекателен, так как любая коммерческая организация создается только тогда, когда её учредители или акционеры верят в дальнейший успех на рынке.



Почувствовать «твердую почву под ногами» предпринимателям позволяет реализация Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». Основная цель программы, по мнению эксперта, это «выравнивание» уровня жизни крымчан и «подтягивание» социальной сферы, транспортных коммуникаций, связи и прочих элементов инфраструктуры содействующей развитию бизнеса до уровня среднероссийских (минимум). Успешное решение вопросов инфраструктуры Крыма, подстегнет экономическую активность на полуострове, и получить организациям дополнительные преимущества на старте.



Известно, что операционные издержки организаций, ведущих бизнес с материком (прежде всего логистические), достаточно велики, а ведь именно, бизнес с материковой частью страны является приоритетом для Крыма, так как полуостров, в виду уникального географического расположения, способен развивать эффективно сельское хозяйство и рыболовство и, соответственно, поставлять данные товары на прилавки российских торговых сетей. Приоритет формируется большим, по сравнению с Крымом, спросом на материковой части Российской Федерации.



Каковы особенности ведения бизнеса в Крыму? Над бизнесом Крыма довлеет сезонный фактор. В этой связи инвестиционную привлекательность Крыма следует рассматривать в двух аспектах: летнем – туристическом и круглогодичном – производственном.



Традиционная сфера инвестирования в туристическую отрасль это строительство объектов санаторно-курортного лечения (наполняемость в октябре 2016 г. – 35%), гостиниц разного класса и оказание сопутствующих им услуг. По состоянию на октябрь 2016 г. в Крыму отдохнули 5 014 тыс. человек. Как было указано выше, строительный сектор показывает позитивную динамику в Крыму, между тем, известные проблемы в области земельных отношений, тормозят туристическую сферу в этом аспекте и, следовательно, тормозят строительную отрасль.



Летний сезон в Крыму стимулирует так же внутренний потребительский спрос , потребление услуг и товаров возрастает в летние сезон из-за притока туристов. Здесь мультипликативный эффект реализуется так же в транспортной сфере, энергетике и связи.



Инвестиции в производство в Крыму могут быть высоколиквидными в сфере производства строительных материалов и формирования материальной базы строительных организаций (материально-техническое снабжение), так как, опять возвращаясь к строительной отрасли Крыма, отметим, что она, наряду с туристической отраслью, может являться флагманом экономического развития региона.



Во внешней торговле у Крыма есть трансграничное энергетическое преимущество, это развитие атомной генерации электроэнергии на территории Крыма и дальнейшие её экспортные поставки. Данная идея освящена экспертом еще в марте 2015г. в докладе на тему: «Конкурентные преимущества Крыма при экспорте электроэнергии» на круглом столе «Стратегии развития российских регионов: дизайн новой экономической политики» Московского экономического форума. Объем инвестиций для подобных проектов значителен, однако, данные инвестиции наряду с развитием проекта моста через Керченский пролив позволят создать круглогодичную занятость хоть и небольшой части крымчан, но создать эту занятость в высокотехнологичной сфере.



Развитие атомной электроэнергетики Крыма позволит реализовать проекты поставок электроэнергии на рынок Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии, в том числе в формате транзита. Безусловно, для реализации данных проектов необходима определенная конструктивная политическая воля в данных странах. Эксперт уверен, что в периоде 5-7 лет здравый смысл и главенство экономических интересов возобладают над политической конъюнктурой, сложившейся в принятии управленческих решений высокого уровня в этих государствах.



Материал подготовил экономист Александр Арский в сотрудничестве с Информационно-аналитическим агентством "Внешнеполитическая Экспертиза". Крым и Севастополь на позитивном аккорде заканчивают уходящий 2016 г. Предприниматели всех направлений коммерческой деятельности верят в Крым, об этом говорят данные статистики, так на 1 октября 2016г. на территории Крыма действуют 31386 организаций, это на 20,8% больше аналогичного показателя октября 2015 г., пишет портал "Новое знание" Уже в этом контексте лучшие показатели имеет сфера строительства (прирост 26,7%), финансовый сектор (прирост 31,3%), социальные, коммунальные и прочие услуги (прирост 56,1%), однако почти не изменился показатель прироста образовательных организаций (прирост 0,4%). Эксперт полагает, что приведенные данные отражают реальное положение дел, а именно бизнес в Крыму привлекателен, так как любая коммерческая организация создается только тогда, когда её учредители или акционеры верят в дальнейший успех на рынке.Почувствовать «твердую почву под ногами» предпринимателям позволяет реализация Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». Основная цель программы, по мнению эксперта, это «выравнивание» уровня жизни крымчан и «подтягивание» социальной сферы, транспортных коммуникаций, связи и прочих элементов инфраструктуры содействующей развитию бизнеса до уровня среднероссийских (минимум). Успешное решение вопросов инфраструктуры Крыма, подстегнет экономическую активность на полуострове, и получить организациям дополнительные преимущества на старте.Известно, что операционные издержки организаций, ведущих бизнес с материком (прежде всего логистические), достаточно велики, а ведь именно, бизнес с материковой частью страны является приоритетом для Крыма, так как полуостров, в виду уникального географического расположения, способен развивать эффективно сельское хозяйство и рыболовство и, соответственно, поставлять данные товары на прилавки российских торговых сетей. Приоритет формируется большим, по сравнению с Крымом, спросом на материковой части Российской Федерации.Каковы особенности ведения бизнеса в Крыму? Над бизнесом Крыма довлеет сезонный фактор. В этой связи инвестиционную привлекательность Крыма следует рассматривать в двух аспектах: летнем – туристическом и круглогодичном – производственном.Традиционная сфера инвестирования в туристическую отрасль это строительство объектов санаторно-курортного лечения (наполняемость в октябре 2016 г. – 35%), гостиниц разного класса и оказание сопутствующих им услуг. По состоянию на октябрь 2016 г. в Крыму отдохнули 5 014 тыс. человек. Как было указано выше, строительный сектор показывает позитивную динамику в Крыму, между тем, известные проблемы в области земельных отношений, тормозят туристическую сферу в этом аспекте и, следовательно, тормозят строительную отрасль.Летний сезон в Крыму стимулирует так же внутренний потребительский спрос , потребление услуг и товаров возрастает в летние сезон из-за притока туристов. Здесь мультипликативный эффект реализуется так же в транспортной сфере, энергетике и связи.Инвестиции в производство в Крыму могут быть высоколиквидными в сфере производства строительных материалов и формирования материальной базы строительных организаций (материально-техническое снабжение), так как, опять возвращаясь к строительной отрасли Крыма, отметим, что она, наряду с туристической отраслью, может являться флагманом экономического развития региона.Во внешней торговле у Крыма есть трансграничное энергетическое преимущество, это развитие атомной генерации электроэнергии на территории Крыма и дальнейшие её экспортные поставки. Данная идея освящена экспертом еще в марте 2015г. в докладе на тему: «Конкурентные преимущества Крыма при экспорте электроэнергии» на круглом столе «Стратегии развития российских регионов: дизайн новой экономической политики» Московского экономического форума. Объем инвестиций для подобных проектов значителен, однако, данные инвестиции наряду с развитием проекта моста через Керченский пролив позволят создать круглогодичную занятость хоть и небольшой части крымчан, но создать эту занятость в высокотехнологичной сфере.Развитие атомной электроэнергетики Крыма позволит реализовать проекты поставок электроэнергии на рынок Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии, в том числе в формате транзита. Безусловно, для реализации данных проектов необходима определенная конструктивная политическая воля в данных странах. Эксперт уверен, что в периоде 5-7 лет здравый смысл и главенство экономических интересов возобладают над политической конъюнктурой, сложившейся в принятии управленческих решений высокого уровня в этих государствах.Материал подготовил экономист Александр Арский в сотрудничестве с Информационно-аналитическим агентством "Внешнеполитическая Экспертиза".



