Задержан один из руководителей «Лаборатории Касперского» Комментариев: 0



На вопрос, уволен ли этот сотрудник из компании, в пресс-службе ответили: "Никаких кадровых перестановок у нас пока не проводилось".



При этом в пресс-службе воздержались от комментариев по поводу расследования.



"Поскольку это дело не имеет отношения к "Лаборатории Касперского" и ее деятельности, мы не располагаем никакими деталями", - сказал представитель компании.



Ранее газета "Коммерсант" написала, что арест Стоянова "может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ".



Издание сообщает, что по данному делу также арестован руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Сергей Михайлов.



По информации источников "Коммерсанта", в рамках расследования проверяется информация о получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.



В Центре общественных связей ФСБ "Интерфаксу" в среду не стали комментировать эту публикацию. В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест топ-менеджера компании Руслана Стоянова, который, по данным СМИ, может быть фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщает "Интерфакс" На вопрос, уволен ли этот сотрудник из компании, в пресс-службе ответили: "Никаких кадровых перестановок у нас пока не проводилось".При этом в пресс-службе воздержались от комментариев по поводу расследования."Поскольку это дело не имеет отношения к "Лаборатории Касперского" и ее деятельности, мы не располагаем никакими деталями", - сказал представитель компании.Ранее газета "Коммерсант" написала, что арест Стоянова "может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ".Издание сообщает, что по данному делу также арестован руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Сергей Михайлов.По информации источников "Коммерсанта", в рамках расследования проверяется информация о получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.В Центре общественных связей ФСБ "Интерфаксу" в среду не стали комментировать эту публикацию.



