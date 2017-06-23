НАШЕСТВИЕ 2017 приглашает гостей Комментариев: 0



Участниками пресс-конференции стали: генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева; программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова; председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам Константин Буевич; заместитель руководителя Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ Дмитрий Журавлев; рок-музыкант, автор песен, поэт Сергей Чиграков; директор департамента маркетинга и коммуникаций АО «НСПК» (МИР) Андрей Нестеров; директор по коммуникациям «Тинькофф Банка» Дарья Ермолина.



Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева коснулась организационных моментов – изменения логистики входа на фестиваль, бесплатного прохода на «НАШЕСТВИЕ» детей до 13 лет включительно, напомнила об усиленных мерах безопасности. «Билеты на «Нашествие» в этом году впервые стали именными. Это связано с обеспечением дополнительной безопасности гостей фестиваля. При этом для посетителей практически ничего не изменится: на входе вместе с входным билетом необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Увеличено число служб, обеспечивающих безопасность на поле», – сообщила Евгения Киселева.



Также улучшились условия проживания – в палаточных городках «Ленинград», «Москва» и «Свердловск», названных в честь легендарных рок-клубов, стало больше душевых кабин, появилась палаточная гостиница – с ресепшеном, охраной и надувными кроватями. О представителях СМИ тоже не забыли, в этом году они будут жить в отдельной палаточной медиазоне «Дом Журналиста». А партнёр фестиваля – новостной агрегатор СМИ2 разработал новую систему рейтингования публикаций всех журналистов и СМИ, работающих на фестивале. У каждого журналиста будет возможность разместить свой опубликованный материал по «НАШЕСТВИЮ» на специальной странице СМИ2 и получить миллионы просмотров. Три автора самых читаемых материалов получат денежные призы.



В 2017 году фестиваль обзаведется собственным информационным центром, где всегда можно будет получить ответы на все вопросы, узнать расписание Главной сцены и НАШЕ 2.0, обратиться за помощью, сделать срочное объявление или просто встретиться с друзьями, если потерялись в толпе.

Особенный резонанс вызвала новость о бесплатном проезде на фестиваль. «Очень хорошее и важное нововведение — бесплатный проезд на электричках на территорию фестиваля. В этом году можно будет, предъявив билет на “Нашествие”, бесплатно проехать от Москвы до станции Конаковский Мох», — пояснила Евгения.



Важным нововведением 2017 года стали выборы президента



В этом году, по словам Анастасии Рогожниковой, фестиваль стартует на день раньше: вход для посетителей будет открыт уже 6 июля в 16.00. Концерты начнутся этим же вечером – группа «Trubetskoy» и «Бахыт-Компот» выступят для первых гостей фестиваля.



Основная сцена фестиваля начнёт работать в пятницу, 7 июля в 18.00 – Вячеслав Бутусов и «Юные Александровцы» откроют «НАШЕСТВИЕ» совместным выступлением. Далее гостей ждут концерты групп «Кукрыниксы», «Сплин», «Кипелов», а завершит первый фестивальный день «Пилот».



В субботу утром группа «Алиса» вновь зажжёт на «НАШЕСТВИИ» после вынужденного перерыва, а лидер удалой группы «The Hatters» отметит день рождения выступлением на фестивале! Группа «Чиж & Co» также выступит в субботу, но в необычном составе – одну песню с Сергеем Чиграковым сыграют музыканты, отобранные из слушателей «НАШЕго Радио» в ходе акции «Музыка доверия». Завершит фестиваль в воскресенье в 21.00 Юрий Шевчук с программой «История звука».



Отдельно поговорили о планах на будущий год. У организаторов есть мысли о том, чтобы вернуться к давней традиции «НАШЕСТВИЯ», и в 2018 году провести фестиваль в первые выходные августа, в связи с тем, что в июне–июле в России пройдёт финал Чемпионата Мира по футболу. Билеты на фестиваль Нашествие можно приобрести на В Москве 21 июня 2017 года в 17:00 состоялась пресс-конференция организаторов, партнеров и музыкантов фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2017», который пройдет 7, 8 и 9 июля в Тверской области. В этом году «НАШЕ Радио» решило отказаться от традиционного формата пресс-конференций и провести репетицию «НАШЕСТВИЯ» в центре Москвы в пространстве DI Telegraph. Ведущими мероприятия стали неутомимые «Подъёмники» – Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков. Более 100 представителей СМИ аккредитовалось на пресс-конференцию «НАШЕСТВИЕ 2017» и задавали вопросы спикерам мероприятия. Организаторы рассказали журналистам, что нового ждёт гостей и журналистов на фестивале в этом году, кто выйдет на сцену Главного приключения года и чем можно будет заняться в течение трёх фестивальных дней.Участниками пресс-конференции стали: генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева; программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова; председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам Константин Буевич; заместитель руководителя Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ Дмитрий Журавлев; рок-музыкант, автор песен, поэт Сергей Чиграков; директор департамента маркетинга и коммуникаций АО «НСПК» (МИР) Андрей Нестеров; директор по коммуникациям «Тинькофф Банка» Дарья Ермолина.Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева коснулась организационных моментов – изменения логистики входа на фестиваль, бесплатного прохода на «НАШЕСТВИЕ» детей до 13 лет включительно, напомнила об усиленных мерах безопасности. «Билеты на «Нашествие» в этом году впервые стали именными. Это связано с обеспечением дополнительной безопасности гостей фестиваля. При этом для посетителей практически ничего не изменится: на входе вместе с входным билетом необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Увеличено число служб, обеспечивающих безопасность на поле», – сообщила Евгения Киселева.Также улучшились условия проживания – в палаточных городках «Ленинград», «Москва» и «Свердловск», названных в честь легендарных рок-клубов, стало больше душевых кабин, появилась палаточная гостиница – с ресепшеном, охраной и надувными кроватями. О представителях СМИ тоже не забыли, в этом году они будут жить в отдельной палаточной медиазоне «Дом Журналиста». А партнёр фестиваля – новостной агрегатор СМИ2 разработал новую систему рейтингования публикаций всех журналистов и СМИ, работающих на фестивале. У каждого журналиста будет возможность разместить свой опубликованный материал по «НАШЕСТВИЮ» на специальной странице СМИ2 и получить миллионы просмотров. Три автора самых читаемых материалов получат денежные призы.В 2017 году фестиваль обзаведется собственным информационным центром, где всегда можно будет получить ответы на все вопросы, узнать расписание Главной сцены и НАШЕ 2.0, обратиться за помощью, сделать срочное объявление или просто встретиться с друзьями, если потерялись в толпе.Особенный резонанс вызвала новость о бесплатном проезде на фестиваль. «Очень хорошее и важное нововведение — бесплатный проезд на электричках на территорию фестиваля. В этом году можно будет, предъявив билет на “Нашествие”, бесплатно проехать от Москвы до станции Конаковский Мох», — пояснила Евгения.Важным нововведением 2017 года стали выборы президента «НАШЕСТВИЯ» . Эта история родилась во время гостевого эфира с председателем ЦИК Эллой Памфиловой и неожиданно получила продолжение. Выборы будут проводиться в три этапа: общенародное выдвижение кандидатов, предварительное голосование за них на сайте «НАШЕго Радио», чтобы отобрать десятку сильнейших, прямые выборы президента «НАШЕСТВИЯ» непосредственно на поле фестиваля из 10 кандидатов, прошедших предварительный отбор слушателей. Ну а правильно посчитать голоса на выборах президента «НАШЕСТВИЯ» поможет Центризбирком России и лично председатель ЦИК Элла Памфилова. Программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова продолжила речь и подробно рассказала о музыкальной программе и об активностях на поле фестиваля.В этом году, по словам Анастасии Рогожниковой, фестиваль стартует на день раньше: вход для посетителей будет открыт уже 6 июля в 16.00. Концерты начнутся этим же вечером – группа «Trubetskoy» и «Бахыт-Компот» выступят для первых гостей фестиваля.Основная сцена фестиваля начнёт работать в пятницу, 7 июля в 18.00 – Вячеслав Бутусов и «Юные Александровцы» откроют «НАШЕСТВИЕ» совместным выступлением. Далее гостей ждут концерты групп «Кукрыниксы», «Сплин», «Кипелов», а завершит первый фестивальный день «Пилот».В субботу утром группа «Алиса» вновь зажжёт на «НАШЕСТВИИ» после вынужденного перерыва, а лидер удалой группы «The Hatters» отметит день рождения выступлением на фестивале! Группа «Чиж & Co» также выступит в субботу, но в необычном составе – одну песню с Сергеем Чиграковым сыграют музыканты, отобранные из слушателей «НАШЕго Радио» в ходе акции «Музыка доверия». Завершит фестиваль в воскресенье в 21.00 Юрий Шевчук с программой «История звука».Отдельно поговорили о планах на будущий год. У организаторов есть мысли о том, чтобы вернуться к давней традиции «НАШЕСТВИЯ», и в 2018 году провести фестиваль в первые выходные августа, в связи с тем, что в июне–июле в России пройдёт финал Чемпионата Мира по футболу. Билеты на фестиваль Нашествие можно приобрести на официальном сайте



