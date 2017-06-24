#Я еду на НАШЕСТВИЕ бесплатно! Комментариев: 0

7, 8 и 9 июля в Большом Завидове Тверской области состоится фестиваль НАШЕСТВИЕ 2017! Каждый год организаторы фестиваля стараются сделать так, чтобы дорога на фестиваль и обратно не омрачала три прекрасных дня НАШЕСТВИЯ – и в этом году при поддержке РЖД и предпринимателя Андрея Морозова это удалось.



Впервые за всю историю фестиваля НАШЕСТВИЕ для всех гостей будет организован бесплатный проезд на электричках по маршруту Москва – Конаковский Мох – Москва! Теперь гости фестиваля могут добраться до платформы «Конаковский Мох» совершенно бесплатно – достаточно будет предъявить контролеру на турникетах входной билет на НАШЕСТВИЕ, дополнительно обращаться в кассы не нужно.



Электронный билет необходимо заранее распечатать! Билет действует в даты проведения НАШЕСТВИЯ:

• на фестиваль: 6, 7, 8, 9 июля от любых станций, расположенных в пределах участка Москва – Решетниково – Путепроводная, до станции Конаковский Мох;

• с фестиваля: 07, 08, 09, 10 июля 2017г. от станции Конаковский Мох до любых станций участка Путепроводная – Решетниково – Москва.

По каждому билету на фестиваль допускается проезд только одного гостя.



Билет действителен только в поездах, которые следуют по маршруту «Москва» – «Конаковский Мох» – «Москва». Сесть в поезд можно будет на любой станции на этом промежутке. Билет на фестиваль необходимо сохранить до его окончания, чтобы бесплатно вернуться домой.

По традиции количество электричек до НАШЕСТВИЯ будет увеличено, чтобы гости фестиваля успели на выступления любимых групп. 7, 8 и 9 июля в Большом Завидове Тверской области состоится фестиваль НАШЕСТВИЕ 2017! Каждый год организаторы фестиваля стараются сделать так, чтобы дорога на фестиваль и обратно не омрачала три прекрасных дня НАШЕСТВИЯ – и в этом году при поддержке РЖД и предпринимателя Андрея Морозова это удалось.Впервые за всю историю фестиваля НАШЕСТВИЕ для всех гостей будет организован бесплатный проезд на электричках по маршруту Москва – Конаковский Мох – Москва! Теперь гости фестиваля могут добраться до платформы «Конаковский Мох» совершенно бесплатно – достаточно будет предъявить контролеру на турникетах входной билет на НАШЕСТВИЕ, дополнительно обращаться в кассы не нужно.Электронный билет необходимо заранее распечатать! Билет действует в даты проведения НАШЕСТВИЯ:• на фестиваль: 6, 7, 8, 9 июля от любых станций, расположенных в пределах участка Москва – Решетниково – Путепроводная, до станции Конаковский Мох;• с фестиваля: 07, 08, 09, 10 июля 2017г. от станции Конаковский Мох до любых станций участка Путепроводная – Решетниково – Москва.По каждому билету на фестиваль допускается проезд только одного гостя.Билет действителен только в поездах, которые следуют по маршруту «Москва» – «Конаковский Мох» – «Москва». Сесть в поезд можно будет на любой станции на этом промежутке. Билет на фестиваль необходимо сохранить до его окончания, чтобы бесплатно вернуться домой.По традиции количество электричек до НАШЕСТВИЯ будет увеличено, чтобы гости фестиваля успели на выступления любимых групп.



