Стоимость проезда в Воронеже подорожает до 17 рублей 0 Стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа вырастет с 15 до 17 рублей. Документ должен вступить в силу по истечении 10 дней с момента опубликования.

Путин наградил главу Китая главным орденом России 0 Владимир Путин подписал Указ «О награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина».

Депутатами Тамбовской областной Думы захотели стать кандидаты от ЛДПР и "Единой России" 0 В избирательной комиссии Тамбовской области 3 июля документы для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Тамбовской областной Думы по Мичуринскому одномандатному избирательному округу №11 подал Олег Морозов от ЛДПР. В этот же день документы для регистрации принес Константин Августюков от "Единой

Рязанские коммунисты не решились на кандидата-двойника 0 Обком КПРФ лишь с третьего раза сумел выдвинуть своего кандидата в губернаторы Рязанской области. На выборы от коммунистов вместо Андрея Любимова, выдвинутого вначале, пойдет участник двух предыдущих губернаторских кампаний, ветеран региональной политики 69-летний Николай Федоткин.

В Уварово прошел «Марш чести» 0 В Уварово в день ежегодной встречи ветеранов боевых действий и локальных конфликтов впервые прошел «Марш чести». С инициативой его проведения выступила Уваровская районная организация «Ветераны Афганистана и локальных войн».

В Тамбовской области 3 июля в ДТП пострадали 3 человека 0 В Староюрьевском районе Тамбовской области 3 июля на 30 километре автодороги «М-6 Каспий - Староюрьево» водитель автомобиля «Шевроле Ланос» не справился с управлением и допустил опрокидывание своего автомобиля в кювет.

В Воронежской области прекращена работа десяти АГЗС 0 Прокуратурой Воронежской области активизирована работа по пресечению деятельности незаконных АГЗС. Органами прокуратуры активизирована работа по пресечению незаконной деятельности газовых автозаправочных станций (далее – АГЗС).

Детский омбудсмен получает все больше обращений от воронежцев 0 В Воронежской области отмечен рост числа обращений граждан к уполномоченному по правам ребенка. Об этом 3 июля на еженедельном оперативном совещании в правительстве области рассказала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Воронежской области Ирина Попова.

«Максим» внедрил безналичную оплату такси 0 В России сервис «Максим» завершил внедрение оплаты такси по банковской карте. С начала июля жители всех 178 городов, где работает сервис, могут рассчитываться за поездку безналичным путем и переключаться между наличными и картой в зависимости от ситуации, сообщает пресс-служба компании.

В ЦИК России разработали бюллетень для выборов президента фестиваля Нашествие 0 Впервые в этом году пройдут выборы президента НАШЕСТВИЯ. И помимо традиционных слоганов: «Я еду на НАШЕСТВИЕ» и «Я пережил НАШЕСТВИЕ», у Главного приключения года в этом году появился новый слоган: «Я выбираю НАШЕСТВИЕ».

В Уварово в ДТП погиб ребенок 0 В Уварово в ДТП погиб 15-летний велосипедист. 30 июня на улице 50 лет Октября в районе дома №1 водитель «ГАЗели», мужчина 1979 года рождения, допустил наезд на велосипедиста, который двигался по краю проезжей части дороги навстречу движения транспортных средств.

Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области получил тысячу обращений 0 Члены Общественной палаты Тамбовской области ознакомились с докладом о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в Тамбовской области в 2016 году.

В «Уварово» будет создан индустриальный парк 0 На восьмом заседании межведомственного совета по инвестиционной политике рассмотрели новые инвестиционные проекты и приняли решение о создании индустриального парка "Уварово". Заседание межведомственного совета по инвестиционной политике прошло под руководством первого заместителя главы

В Тамбове водитель протащил по улице сбитую женщину 0 В Тамбове 2 июля водитель «Тойоты Камри» протащил под днищем кузова своего автомобиля сбитого пешехода.

В Ржаксе трактор чудом не убил пенсионера 0 В поселке Ржакса Тамбовской области 28 июня на улице Советской водитель трактора «Т-150К» допустил наезд на велосипед «Десна», под управлением мужчины 1935 года рождения, который двигался навстречу трактору и, не убедившись в безопасности маневра, совершал поворот налево.

«Сады Мичурина» получили 60 миллионов рублей 0 Региональные власти планируют создать крупный садоводческий комплекс «Сады Мичурина» площадью 1 тыс. га в Тамбовской области. Проект, в реализацию которого вложено порядка 60 млн рублей, представил заместитель губернатора Сергей Иванов в ходе выездного заседания комитета облдумы по аграрным

Котовск может стать территорией опережающего развития 0 На очередном заседании комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных образований Российской Федерации (моногородов) принято решение рекомендовать присвоить статус ТОСЭР моногороду Котовску Тамбовской области.

100 баллов за ЕГЭ по английскому языку набрал один выпускник 0 Подведены предварительные итоги единого государственного экзамена по иностранным языкам в Тамбовской области. Как сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области, подавляющее большинство участников экзамена выбрали английский язык (245 человек). Из них только выпускница лицея №29

Жителей пострадавшего от взрыва дома в Моршанске заселят в середине июля 0 В Моршанске идут восстановительные работы в доме, пострадавшем от взрыва бытового газа. За ходом их проведения сегодня проследил первый заместитель главы администрации региона Олег Иванов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Улицы нового микрорайона Тамбова назовут в честь 29 писателей 0 Новый жилой микрорайон Тамбова получит название Литературный, а улицы в нем будут названы в честь русских писателей. Соответствующее решение было принято в Тамбовской городской думе, сообщает ТАСС.