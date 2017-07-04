Будьте добрее на НАШЕСТВИИ! Комментариев: 0

7, 8 и 9 июля в Большом Завидове Тверской области состоится фестиваль НАШЕСТВИЕ 2017. Организаторы фестиваля подготовили большую музыкальную программу, десятки развлечений и активностей и не забыли о доброй традиции – вновь пригласили благотворительные фонды. В 2017 году с НАШЕСТВИЕм сотрудничают несколько благотворительных фондов – «Фонд борьбы с лейкемией», фонд Сергея и Натальи Белоголовцевой «Лыжи Мечты» и фонд помощи детям WorldVita. Каждый, кто приедет на фестиваль, может сделать доброе дело.



Благотворительный фонд Сергея и Натальи Белоголовцевой придумал программу « Лыжи мечты» для того, чтобы дать возможность всем людям с особенностями здоровья заниматься терапевтическим спортом для физической, психологической и социальной реабилитации.

Шатер фонда находится в общей зоне. Там посетители фестиваля смогут ознакомиться с программой фонда и приобрести фирменную футболку, дизайн которой разработал Афанасий, сын Алексей Кортнева. Эти футболки очень любят многие рок-музыканты! Все вырученные деньги с продажи футболок пойдут в фонд на оплату занятий детей и взрослых с ОВЗ.



«Фонд борьбы с лейкемией» в этом году проведёт акцию «Фотошествие»! В VIP-зоне фестиваля будет стоять фирменная фотобудка фонда, где каждый желающий сможет сделать доброе фото на память, и автоматически получить снимок на электронную почту. Выкладывайте фотографии в соцсетях и не забывайте добавлять хэштеги #СамоеВремяЖить, #Главноеприключениегода и #НАШЕСТВИЕ2017. Волонтёры из WorldVita подумали о самых маленьких и построили настоящий игровой городок – с надувными горками, батутами и бассейнами с шариками. В зоне можно отлично провести время всей семьёй и помочь подопечным фонда. 7, 8 и 9 июля в Большом Завидове Тверской области состоится фестиваль НАШЕСТВИЕ 2017. Организаторы фестиваля подготовили большую музыкальную программу, десятки развлечений и активностей и не забыли о доброй традиции – вновь пригласили благотворительные фонды. В 2017 году с НАШЕСТВИЕм сотрудничают несколько благотворительных фондов – «Фонд борьбы с лейкемией», фонд Сергея и Натальи Белоголовцевой «Лыжи Мечты» и фонд помощи детям WorldVita. Каждый, кто приедет на фестиваль, может сделать доброе дело.Благотворительный фонд Сергея и Натальи Белоголовцевой придумал программу « Лыжи мечты» для того, чтобы дать возможность всем людям с особенностями здоровья заниматься терапевтическим спортом для физической, психологической и социальной реабилитации.Шатер фонда находится в общей зоне. Там посетители фестиваля смогут ознакомиться с программой фонда и приобрести фирменную футболку, дизайн которой разработал Афанасий, сын Алексей Кортнева. Эти футболки очень любят многие рок-музыканты! Все вырученные деньги с продажи футболок пойдут в фонд на оплату занятий детей и взрослых с ОВЗ.«Фонд борьбы с лейкемией» в этом году проведёт акцию «Фотошествие»! В VIP-зоне фестиваля будет стоять фирменная фотобудка фонда, где каждый желающий сможет сделать доброе фото на память, и автоматически получить снимок на электронную почту. Выкладывайте фотографии в соцсетях и не забывайте добавлять хэштеги #СамоеВремяЖить, #Главноеприключениегода и #НАШЕСТВИЕ2017. Волонтёры из WorldVita подумали о самых маленьких и построили настоящий игровой городок – с надувными горками, батутами и бассейнами с шариками. В зоне можно отлично провести время всей семьёй и помочь подопечным фонда.



