Сергей Шнуров лидирует на выборах президента «Нашествия» 0 На выборах президента «Нашествия-2017» определилась тройка лидеров. На первом месте с результатом 21% фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров, второе место с результатом 14% занимает лидер ДДТ Юрий Шевчук, на третьем месте Валерий Кипелов – 13,7%. Ранее политолог Владислав Федоров точно спрогнозировал

Общественники проверили работу более 20 лечебных учреждений в Тамбовской области 0 Представитель Общественного совета управления здравоохранения области Павел Щербинин и волонтеры из числа студентов Медицинского института ТГУ имени Г.Р. Державина посетили Мичуринскую центральную районную больницу.

Эксперт назвал фаворитов выборов фестиваля «Нашествие-2017» 0 Выборы президента рок-фестиваля Нашествие-2017 в самом разгаре. В голосовании принимают участие 15 кандидатов: Валерий Кипелов, Земфира, Глеб Самойлов, Константин Кинчев, Юрий Шевчук, Константин Кулясов, Сергей Шнуров, Эдмунд Шклярский, Хелависа, Илья Чёрт, Сергей Бобунец, Филипп Киркоров, Гарик

Фото ДТП в Строителе, в котором пострадал ребёнок 0 В поселке Строитель 6 июля водитель автомобиля «Mazda-6», мужчина 1992 года рождения, при выезде задним ходом со стоянки на проезжую часть допустил столкновение с автомобилем «Daewoo Matiz», под управлением женщины 1991 года рождения, которая двигалась по проезжей части.

Инвестиции в предприятия Тамбовщины превысили уровень 2016 года 0 За пять месяцев 2017 года индекс физического объёма производства в Тамбовской области составил 105,8%. Объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающих производствах за 1 квартал 2017 года составил 1860,3 млн. рублей или 104,8 % к уровню прошлого года.

В рейтинге влиятельности тамбовский губернатор четвертый с конца 0 Губернатор Тамбовской области Александр Валерьевич Никитин занял 81 место и 85 возможных в рейтинге влиятельности глав регионов России в июне 2017 года.

Будьте добрее на НАШЕСТВИИ! 0 7, 8 и 9 июля в Большом Завидове Тверской области состоится фестиваль НАШЕСТВИЕ 2017. Организаторы фестиваля подготовили большую музыкальную программу, десятки развлечений и активностей и не забыли о доброй традиции – вновь пригласили благотворительные фонды.

Стоимость проезда в Воронеже подорожает до 17 рублей 0 Стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа вырастет с 15 до 17 рублей. Документ должен вступить в силу по истечении 10 дней с момента опубликования.

Путин наградил главу Китая главным орденом России 0 Владимир Путин подписал Указ «О награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина».

Депутатами Тамбовской областной Думы захотели стать кандидаты от ЛДПР и "Единой России" 0 В избирательной комиссии Тамбовской области 3 июля документы для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Тамбовской областной Думы по Мичуринскому одномандатному избирательному округу №11 подал Олег Морозов от ЛДПР. В этот же день документы для регистрации принес Константин Августюков от "Единой

Рязанские коммунисты не решились на кандидата-двойника 0 Обком КПРФ лишь с третьего раза сумел выдвинуть своего кандидата в губернаторы Рязанской области. На выборы от коммунистов вместо Андрея Любимова, выдвинутого вначале, пойдет участник двух предыдущих губернаторских кампаний, ветеран региональной политики 69-летний Николай Федоткин.

В Уварово прошел «Марш чести» 0 В Уварово в день ежегодной встречи ветеранов боевых действий и локальных конфликтов впервые прошел «Марш чести». С инициативой его проведения выступила Уваровская районная организация «Ветераны Афганистана и локальных войн».

В Тамбовской области 3 июля в ДТП пострадали 3 человека 0 В Староюрьевском районе Тамбовской области 3 июля на 30 километре автодороги «М-6 Каспий - Староюрьево» водитель автомобиля «Шевроле Ланос» не справился с управлением и допустил опрокидывание своего автомобиля в кювет.

В Воронежской области прекращена работа десяти АГЗС 0 Прокуратурой Воронежской области активизирована работа по пресечению деятельности незаконных АГЗС. Органами прокуратуры активизирована работа по пресечению незаконной деятельности газовых автозаправочных станций (далее – АГЗС).

Детский омбудсмен получает все больше обращений от воронежцев 0 В Воронежской области отмечен рост числа обращений граждан к уполномоченному по правам ребенка. Об этом 3 июля на еженедельном оперативном совещании в правительстве области рассказала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Воронежской области Ирина Попова.

«Максим» внедрил безналичную оплату такси 0 В России сервис «Максим» завершил внедрение оплаты такси по банковской карте. С начала июля жители всех 178 городов, где работает сервис, могут рассчитываться за поездку безналичным путем и переключаться между наличными и картой в зависимости от ситуации, сообщает пресс-служба компании.

В ЦИК России разработали бюллетень для выборов президента фестиваля Нашествие 0 Впервые в этом году пройдут выборы президента НАШЕСТВИЯ. И помимо традиционных слоганов: «Я еду на НАШЕСТВИЕ» и «Я пережил НАШЕСТВИЕ», у Главного приключения года в этом году появился новый слоган: «Я выбираю НАШЕСТВИЕ».

В Уварово в ДТП погиб ребенок 0 В Уварово в ДТП погиб 15-летний велосипедист. 30 июня на улице 50 лет Октября в районе дома №1 водитель «ГАЗели», мужчина 1979 года рождения, допустил наезд на велосипедиста, который двигался по краю проезжей части дороги навстречу движения транспортных средств.

Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области получил тысячу обращений 0 Члены Общественной палаты Тамбовской области ознакомились с докладом о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в Тамбовской области в 2016 году.

В «Уварово» будет создан индустриальный парк 0 На восьмом заседании межведомственного совета по инвестиционной политике рассмотрели новые инвестиционные проекты и приняли решение о создании индустриального парка "Уварово". Заседание межведомственного совета по инвестиционной политике прошло под руководством первого заместителя главы