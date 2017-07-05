|
Сергей Шнуров лидирует на выборах президента «Нашествия»
Сегодня, 02:05
Комментариев: 0
Версия для печати
На выборах президента «Нашествия-2017» определилась тройка лидеров. На первом месте с результатом 21% фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров, второе место с результатом 14% занимает лидер ДДТ Юрий Шевчук, на третьем месте Валерий Кипелов – 13,7%. Отметим, что ранее политолог Владислав Федоров точно спрогнозировал тройку лидеров президентской гонки «Нашествия».
Как сообщил медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев, по состоянию на 21.30 7 июля в выборах президента «Нашествия» приняли участие 2700 избирателей. 8 июля участки для голосования тоже будут открыты. Днём 7 июля волонтеры ЦИК России пресекли попытку вброса бюллетеней, поэтому борьба идет нешуточная.
На выборах соблюдается принцип один избиратель – один голос. Для идентификации избирателя используются билет на фестиваль, на котором делается специальная отметка о голосовании, что исключает возможность проголосовать несколько раз. Напомним, что итоги выборов 9 июля объявит председатель ЦИК России Элла Памфилова.
7 июля на главной сцене «Нашествия» выступили Вячеслав Бутусов, Кукрыниксы, СПЛИН, Кипелов и Пилот. Хорошее настроение участникам фестиваля портит только холодная и дождливая погода, которая установилась в Тверской области. Несмотря на это «Нашествие-2017» посетят на 10-12% больше зрителей, чем в прошлом году.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.