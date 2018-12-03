В России обострилась проблема низких зарплат Комментариев: 0



Лидеры по доле высоких зарплат - это северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Ямало-Hенецкий автономный округ (лидер рейтинга) может похвастаться тем, что более 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом ранее таких было менее 24%. При этом у лидирующего региона доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 1,5%, что является третьим результатом (еще меньше низких зарплат на Чукотке и в Магадане). Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 26% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третий строчке по доле высоких зарплат расположился Hенецкий АО, а четвертой стала Магаданская область. При этом Москва, которая в 2017 году была на третьем месте, теперь переместилась на пятую позицию с результатом 17,6%.



С другой стороны, сразу в 22 регионах страны доля людей, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, превышает 33%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан – 46%, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики (44%). Как показало исследование РИА Новости, в шести регионах двое из пяти работающих получают менее 15 тысяч в месяц. Среднероссийский результат также относительно слабый. В целом по России каждый пятый работник зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц. В России всего 4,4% работников получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта, сообщает "РИА Рейтинг" . При этом 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше среднероссийского значения, а в половине регионов значение данного показателя составляет менее 1,6%. Тамбовская область входит в число наиболее бедных регионов России.Лидеры по доле высоких зарплат - это северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Ямало-Hенецкий автономный округ (лидер рейтинга) может похвастаться тем, что более 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом ранее таких было менее 24%. При этом у лидирующего региона доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 1,5%, что является третьим результатом (еще меньше низких зарплат на Чукотке и в Магадане). Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 26% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третий строчке по доле высоких зарплат расположился Hенецкий АО, а четвертой стала Магаданская область. При этом Москва, которая в 2017 году была на третьем месте, теперь переместилась на пятую позицию с результатом 17,6%.С другой стороны, сразу в 22 регионах страны доля людей, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, превышает 33%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан – 46%, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики (44%). Как показало исследование РИА Новости, в шести регионах двое из пяти работающих получают менее 15 тысяч в месяц. Среднероссийский результат также относительно слабый. В целом по России каждый пятый работник зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц.



