Чаще всего такси заказывают в пятницу и субботу Комментариев: 0

Специалисты сервиса "Максим" подготовили статистику, как меняется спрос на такси в течение недели, а также в разное время по будням и выходным. Отправляю подробности и инфографику.



Статистика сервиса по 334 городам России показывает, что от дня недели и времени зависит потребность людей в поездках. Так, жители России чаще пользуются услугами такси во второй половине недели. На будние дни с понедельника по четверг приходится примерно одинаковая доля поездок: 13% от общего числа за неделю. В пятницу, когда многие отправляются отдыхать после рабочего дня, и субботу поступает более 16% заказов. Доля заказов в воскресенье ниже на 2%: люди занимаются домашними делами, готовятся к началу новой недели и реже пользуются такси.



В течение дня спрос на такси также отличается. В будни наибольшее количество заказов поступает в 8, 9 и 18 часов: по 6% от общего числа за день. В течение дня потребность людей в поездках примерно одинакова, а вечером активность снижается только после 23 часов. Меньше всего заказов с 1 до 6 утра: в это время такси вызывают не более 2% от числа тех, кто ездил в течение суток.



Совсем другая динамика в выходные. Утренний час пик обычно отсутствует, активность пользователей начинает нарастать только с 10 утра. Вечерний час пик смещается на 4 часа вперед: максимальная доля заказов 6,2% поступает в 22 часа. Ночью доля заказов снижается до 2% только после 3 часов: люди возвращаются домой явно позже, чем в будни. Специалисты сервиса "Максим" подготовили статистику, как меняется спрос на такси в течение недели, а также в разное время по будням и выходным. Отправляю подробности и инфографику.Статистика сервиса по 334 городам России показывает, что от дня недели и времени зависит потребность людей в поездках. Так, жители России чаще пользуются услугами такси во второй половине недели. На будние дни с понедельника по четверг приходится примерно одинаковая доля поездок: 13% от общего числа за неделю. В пятницу, когда многие отправляются отдыхать после рабочего дня, и субботу поступает более 16% заказов. Доля заказов в воскресенье ниже на 2%: люди занимаются домашними делами, готовятся к началу новой недели и реже пользуются такси.В течение дня спрос на такси также отличается. В будни наибольшее количество заказов поступает в 8, 9 и 18 часов: по 6% от общего числа за день. В течение дня потребность людей в поездках примерно одинакова, а вечером активность снижается только после 23 часов. Меньше всего заказов с 1 до 6 утра: в это время такси вызывают не более 2% от числа тех, кто ездил в течение суток.Совсем другая динамика в выходные. Утренний час пик обычно отсутствует, активность пользователей начинает нарастать только с 10 утра. Вечерний час пик смещается на 4 часа вперед: максимальная доля заказов 6,2% поступает в 22 часа. Ночью доля заказов снижается до 2% только после 3 часов: люди возвращаются домой явно позже, чем в будни.



