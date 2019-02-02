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Умер Децл, создатель русского рэпа
Вчера, 10:23
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Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимами Децл и Le Truk умер на 36 году жизни 3 февраля из-за остановки сердца, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на концертного директора артиста Павла Беленеца.
"К сожалению, это так. Предварительная причина - остановка сердца. Это произошло в Ижевске после концерта", - сказал Беленец. Рэп-исполнитель прибыл в Ижевск из Перми для выступления на частном мероприятии местного предпринимателя в одном из клубов в центре города. "Ночью после концерта, около двенадцати часов, ему стало плохо. "скорая помощь" констатировала смерть".
Пик популярности артиста пришелся на первую половину 2000-х годов. В современном шоу-бизнесе он уже не пользовался такой славой.
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