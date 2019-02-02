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Искусственный интеллект России на 16 месте в мире

Вчера, 22:55
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Россия занимает 16 место в мире по количеству патентных заявок в области искусственного интеллекта. Мы находимся между такими странами, как Австрия и Испания. По разработкам в области искусственного интеллекта лидируют США, Китай и Япония. Такие данные содержатся в докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
Искусственный интеллект России на 16 месте в мире

Человекоподобные роботы, которые могут сочинять музыку и рисовать, ставить диагноз, делать операции или заниматься уборкой дома, программы машинного перевода и распознавания голоса, автомобили без водителей – за последние 50-60 лет исследователи подали патентные заявки на 340 тысяч изобретений такого рода.

«Темпы получения патентов в области искусственного интеллекта растут, а это значит, что мы можем ожидать появления массы новых товаров, приложений и технологий, основанных на технологии искусственного интеллекта, которые изменят наш быт и нашу жизнь, а также будут определять формы взаимодействия человека с созданными им машинами», – заявил Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри в связи с публикацией доклада.

В ООН отмечают, что более половины всех изобретений, связанных с искусственным интеллектом, были запатентованы после 2013 года. При этом 26 из 30 основных заявителей на получение таких патентов – частные компании, а четыре – университеты или государственные научно-исследовательские организации.

На сегодняшний день крупнейший портфель патентов на технологии искусственного интеллекта – 8 290 изобретений – находится у американской компании International Business Machines Corp (IBM). На втором месте также компания из США Microsoft Corp, в активе которой 5 930 изобретений. Первую пятерку по количеству патентных заявок на продукты интеллектуальной собственности замыкают японская компания Toshiba Corp., Samsung Group из Республики Корея и NEC Group из Японии.

Что касается университетов или государственных научно-исследовательских организаций, что здесь лидируют китайцы. На Китай приходится 17 из 20 научных организаций, лидирующих по темпам патентования разработок в области искусственного интеллекта. Кроме того, Китай занимает половину из 20 верхних позиций в рейтинге по числу научных публикаций в этой сфере.
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Искусственный интеллект России на 16 месте в мире

Вчера, 22:55
0
Россия занимает 16 место в мире по количеству патентных заявок в области искусственного интеллекта. Мы находимся между такими странами, как Австрия и Испания. По разработкам в области искусственного интеллекта лидируют США, Китай и Япония.

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