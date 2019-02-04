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Патроны калибра 5,45 мм плохо пробивают бронежилеты
Вчера, 21:33
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Российская армия в перспективе может отказаться использования патронов калибра 5,45 мм. Данное решение связано с недостаточным пробивным действием пули при поражении целей, которые защищены индивидуальными средствами защиты, сообщает "Российская газета".
К такому выводу пришли военные ученые из ФГБУ "3 ЦНИИ" Михаил Самородский, Виктор Машляковский и Сергей Морозов. Исследователи отмечают, что в российской армии существующая система стрелкового вооружения базируется на образцах индивидуального оружия (автоматы, снайперские винтовки) и пулеметах двух калибров - 5,45 и 7,62 мм.
"В перспективе возможен отказ от применения в Сухопутных войсках оружия калибра 5,45 мм из-за недостаточного пробивного действия пуль по живой силе в средствах индивидуальной защиты на средних и повышенных дальностях стрельбы", - говорится в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение ВС РФ - 2018".
Ученые также полагают, что военным инженерам необходимо сосредоточить усилия на модернизации и улучшении характеристик патронов и стрелкового оружия калибра 7,62 мм.
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